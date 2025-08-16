Πάει για διπλό χτύπημα με Μπέιλι και Σάντσο η Ρόμα!

Έχοντας αποφασίσει να κρατήσει και τον Μανού Κονέ που αποτέλεσε στόχο της Ίντερ, η Ρόμα έχει φτάσει… μισό βήμα από την ανακοίνωση της προσθήκης δυο τρομερά ποιοτικών παικτών στο ρόστερ.

Ο Τζέιντον Σάντσο θα υπογράψει άμεσα το συμβόλαιο που του πρόσφεραν οι «τζαλορόσι», έχοντας δεχθεί μεγάλη μείωση συγκριτικά με τον μισθό που λάμβανε στη Γιουνάιτεντ, η οποία από την πλευρά της θα εισπράξει 23 εκατ.ευρώ για την παραχώρησή του.

Παράλληλα, προχωρά και τον Λέον Μπέιλι από την Άστον Βίλα, με τον Τζαμαϊκανό να μετακομίζει στην αιώνια πόλη με δανεισμό και με τη νυν ομάδα του Γκασπερίνι να έχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Πηγή: sport-fm.gr