Νίκη 3-2 για τον Απόλλωνα με το πρώτο του Γκασπάρ!

Τη νίκη με 3-2 πήρε ο Απόλλωνας στο φιλικό που διεξήχθη το απόγευμα της Τρίτης (06/08) στο Κολόσσι, απέναντι στον Ολυμπιακό Λευκωσίας.

Οι «γαλάζιοι» άνοιξαν το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με εύστοχο πέναλτι του Βέισμπεκ, ενώ το 2-0 διαμόρφωσε στο 53’ ο Γκασπάρ, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη νέα του ομάδα. Τρία λεπτά αργότερα (56’), ο Ντουοντού έκανε το 3-0 με ψύχραιμο πλασέ.

Ο Ολυμπιακός μείωσε στο 68’ με κοντινή προσπάθεια του Ίντζια, μετά από φάση διαρκείας και στο 89′ με τον Χαραλάμπους.

Θετικά στοιχεία για τον Απόλλωνα όπου για ακόμα ένα αγώνα παρουσίασε ένταση, φρεσκάδα και αποτελεσματικότητα στο δημιουργικό και επιθετικό κομμάτι. Ο Σωφρόνης Αυγουστή αγωνίστηκε με δύο εντεκάδες!

Απόλλων:

Ενδεκάδα 1ου ημιχρόνου: Κουν, Σιήκκη, Λαμ, Κβίντα, Ζμέρχαλ, Χ.Χαραλάπους, Λιούμπιτς, Βέισμπεκ, Ντιόν, Βρίκκης, Καστέλ.

Ενδεκάδα 2ου ημιχρόνου: Κουν, Μαλεκκίδη, Βούρο, Άδωνη, Γκασπάρ, Μπράουν, Λαμ, Πολυβίου, Ζήνωνος, Ντουοντού, Μάρκες.