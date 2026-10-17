Ο Τζέραρντ ετοιμάζεται για επιστροφή στους πάγκους σε ομάδα - έκπληξη στην Αγγλία!

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σενάριο αρχίζει να αναπτύσσεται στην Championship και στο επίκεντρο βρίσκεται ο Στίβεν Τζέραρντ. Ο θρύλος της Λίβερπουλ είναι θετικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει τη Ρέξαμ, εφόσον η διοίκηση του συλλόγου αποφασίσει να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με τον Φιλ Πάρκινσον.

Το όνομα του 46χρονου θρύλου της Λίβερπουλ και του αγγλικού ποδοσφαίρου έχει μπει στο τραπέζι σε μία περίοδο κατά την οποία η πίεση γύρω από τον Πάρκινσον έχει αυξηθεί σημαντικά. Η Ρέξαμ βρίσκεται στη 17η θέση της Championship με 11 βαθμούς έπειτα από δέκα αγωνιστικές, έχοντας απολογισμό μόλις δύο νίκες, πέντε ισοπαλίες και τρεις ήττες.

Η πρόσφατη εντός έδρας ήττα με 2-1 από τη Γουέστ Μπρομ, παρότι είχε προηγηθεί στο σκορ, έκανε ακόμη πιο έντονη τη συζήτηση γύρω από το μέλλον του προπονητή της.

Και όλα αυτά ενώ μόλις λίγους μήνες νωρίτερα η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική. Την περασμένη σεζόν η Ρέξαμ ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην έβδομη θέση με 71 βαθμούς, χάνοντας την είσοδο στα playoffs για μόλις δύο βαθμούς. Επρόκειτο μάλιστα για την υψηλότερη θέση στην ιστορία της, έπειτα από την εντυπωσιακή πορεία των προηγούμενων ετών που την έφερε από τη National League μέχρι την Championship.

Γι' αυτό και η περίπτωση του Πάρκινσον μόνο απλή δεν είναι. Βρίσκεται στον πάγκο της Ρέξαμ από το 2021, έχει εξαιρετική σχέση με τους Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι και αποτελεί έναν από τους βασικούς αρχιτέκτονες της αγωνιστικής εκτόξευσης του συλλόγου.

Οι ιδιοκτήτες δεν έχουν αυτή τη στιγμή πρόθεση να προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή, ωστόσο η εικόνα των επόμενων αγώνων αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο. Η Ρέξαμ αντιμετωπίζει στη συνέχεια την Πρέστον και ακολουθούν δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις απέναντι σε Μπλάκμπερν και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Η ευκαιρία για το restart του Τζέραρντ

Για τον Τζέραρντ, από την άλλη, μία πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει το μεγάλο restart της προπονητικής του καριέρας. Ο παλαίμαχος αρχηγός της Λίβερπουλ έχει μείνει εκτός πάγκων από τις 30 Ιανουαρίου του 2025, όταν αποχώρησε κοινή συναινέσει από την Αλ Ετιφάκ έπειτα από περίπου 18 μήνες στη Σαουδική Αραβία. Εκείνη την περίοδο άφησε την ομάδα στη 12η θέση του πρωταθλήματος, έχοντας πέντε νίκες στις πρώτες 17 αγωνιστικές.

Η κορυφαία στιγμή της προπονητικής του πορείας παραμένει φυσικά η παρουσία του στη Ρέιντζερς. Τη σεζόν 2020/21 οδήγησε την ομάδα της Γλασκώβης στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με 102 βαθμούς και χωρίς καμία ήττα σε 38 αγωνιστικές, βάζοντας τέλος στην πολυετή κυριαρχία της Σέλτικ.

Η εξαιρετική δουλειά του στη Σκωτία του άνοιξε την πόρτα της Premier League και της Αστον Βίλα τον Νοέμβριο του 2021. Η θητεία του εκεί, όμως, δεν είχε ανάλογη επιτυχία και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2022, προτού ακολουθήσει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στη Σαουδική Αραβία.

Στο διάστημα που έχει μείνει μακριά από την προπονητική, ο Τζέραρντ έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις ως σχολιαστής στην TNT Sports, χωρίς πάντως να κρύβει την πρόθεσή του να επιστρέψει κάποια στιγμή στους πάγκους.

Η Ρέξαμ θα μπορούσε να του προσφέρει μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Πρόκειται για έναν σύλλογο που τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξεύσει το αγωνιστικό και εμπορικό του προφίλ, διαθέτει φιλόδοξη ιδιοκτησία και έχει ως μεγάλο στόχο να κάνει κάποια στιγμή το άλμα μέχρι την Premier League.

Ο Τζέραρντ, πάντως, δεν είναι το μοναδικό μεγάλο όνομα που έχει συνδεθεί με τη θέση. Στο κάδρο βρίσκεται και ο Σκοτ Πάρκερ, ο οποίος γνωρίζει εξαιρετικά την Championship και έχει οδηγήσει στο παρελθόν τις Φούλαμ, Μπόρνμουθ και Μπέρνλι στην άνοδο στην Premier League.

Προς το παρόν, ο Πάρκινσον παραμένει κανονικά στον πάγκο και εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της Ρέξαμ. Αν, όμως, η ομάδα δεν καταφέρει να αλλάξει γρήγορα πορεία, το όνομα του Στίβεν Τζέραρντ ενδέχεται να περάσει πολύ σύντομα από το επίπεδο της φημολογίας σε εκείνο μιας πραγματικής υποψηφιότητας.

athletiko.gr