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Λοσάδα: «Πληρώνομαι για να βρίσκω λύσεις»

ΓΗΠΕΔΟ

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Όσα είπε ο κόουτς των κυανολεύκων

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα μετά την εκτός έδρας ισοπαλία της ομάδας του (0-0) με την Ομόνοια στο ΓΣΠ για την 3η αγωνιστική.

«Ήρθαμε εδώ να παίξουμε το παιχνίδι μας, να προσπαθήσουμε να πάρουμε το καλύτερο με μια ομάδα που ξέρουμε ότι θα ανταγωνιστεί για το πρωτάθλημα, είναι οι περσινοί πρωταθλητές και δεν είναι εύκολο να παίξεις εδώ απέναντί τους. Είχαμε δύο αναγκαστικές αλλαγές στο πρώτο ημίχρονο, είχε αντίκτυπο στην τακτική μας, στο πλάνο μας, σε όσα προετοιμασάσαμε όλη την εβδομάδα. Πρέπει να αρχίσεις το δεύτερο ημίχρονο με μόνο ένα παράθυρο για αλλαγές. Σε αρκετά διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Επίσης είχαν τη δυνατότητα να φέρουν πολύ καλούς παίκτες από τον πάγκο. Η ομάδα παρέμεινε συμπαγής, δεν είχαμε ευκαιρίες δυστυχώς αλλά στην άμυνα δουλέψαμε σκληρά και αξίζαμε αυτόν τον βαθμό. Είμαι χαρούμενος που μετά από τρία παιχνίδια με δύσκολους αντίπαλους είμαστε αήττητοι, αυτός είναι ο στόχος πριν τη διακοπή. Δεν μπορώ να περιμένω και να φανταστώ την ομάδα που θα έχουμε όταν επιστρέψουν όλοι και τους έχουμε όλους υγιείς. Να έχουμε άλλο ένα καλό αποτέλεσμα πριν τη διακοπή και μετά να αποθεραπευτούμε και να είμαστε γεμάτοι.

Αν ένα πράγμα δεν μπορείς να αρνηθείς για αυτή την ομάδα είναι η νοοτροπία και ο χαρακτήρας. Το πώς παλεύει για κάθε γκολ και πόσο δύσκολο το κάνει για τον κάθε αντίπαλο. Δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί δήλωση αυτή η εμφάνιση καθώς είμαστε μόνο μετά από τρία παιχνίδια αλλά είναι σημαντικό σε τόσο δύσκολες συνθήκες να δείχνουμε ότι μπορούμε να μείνουμε δυνατοί».

Πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί τις συνεχείες απουσίες: «Είναι μέρος τη δουλειάς μου, πληρώνομαι να βρίσκω λύσεις όταν συμβαίνουν αυτά».

«Ναι στο πρώτο ημίχρονο δεν φάνηκε τόσο η διαφορά, στο δεύτερο είχε η Ομόνοια την κατοχή αλλά ήμασταν αρκετά οργανωμένοι, ίσως κάποιες στιγμές κυριάρχησαν αλλά δνε μπορώ να θυμηθώ ιδιαίτερες αποκρούσεις του τερματοφύλακά μας».

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