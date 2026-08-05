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Η δεύτερη φορά του Απόλλωνα - Το «ρεκόρ» που ισοφάρισε και πάει να το σπάσει

ΓΗΠΕΔΟ

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Η δεύτερη φορά του Απόλλωνα - Το «ρεκόρ» που ισοφάρισε και πάει να το σπάσει

Μια ξεχωριστή οπτική στο επίτευγμα των Λεμεσιανών

Η στατιστική πλευρά ενδεχομένως να είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει τον Απόλλωνα μετά το σπουδαίο διπλό επί της Μπραν που φέρνει την ομάδα μια ανάσα από τον... προθάλαμο της League Phase του Conference League, ωστόσο, το εν λόγω στοιχείο έχει το ενδιαφέρον του.

Το διπλό με 1-0 στη Νορβηγία, που ήρθε σε συνέχεια των δύο νικών (4-0, 3-0) επί της Ντίλα Γκόρι, σηματοδότησε την ισοφάριση ενός ευρωπαϊκού «ρεκόρ» για την ομάδα της Λεμεσού, η οποία για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 11 χρόνια, πετυχαίνει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τρεις διαδοχικές νίκες χωρίς να παραβιαστεί η εστία της.

Η προηγούμενη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο ήταν όταν τη σεζόν 2015/16, αγωνιζόμενος στο Europa League, ο Απόλλωνας επικράτησε για τον πρώτο προκριματικό γύρο της Σαξάν (Μολδαβίας) με 2-0 σε αμφότερα τα ματς και ακολούθως, στο πρώτο ματς του β΄ γύρου, κέρδισε με 4-0 τη λιθουανική Τρακάι στο «Α. Παπαδόπουλος», πριν... τερματιστεί το σερί του με τη λευκή ισοπαλία (0-0) στην εκτός έδρας ρεβάνς.

Συνεπώς, στον επαναληπτικό της Τρίτης (11/8, 20:00) με την Μπραν στο στάδιο «Alphamega» ο Απόλλωνας έχει την ευκαιρία να πανηγυρίσει τέταρτη διαδοχική ευρωπαϊκή νίκη με μηδέν παθητικό για πρώτη φορά στην ιστορία του.

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