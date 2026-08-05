Λοσάδα: «Ισως να μιλάει η αδρεναλίνη - Είναι προφανές αλλά πρέπει να το πω»

Την απόλυτη ικανοποίησή του για τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Μπραν εξέφρασε ο προπονητής του Απόλλωνα, Ερνάν Λοσάδα, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλού επιπέδου, χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι η πρόκριση έχει κριθεί.

«Συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές μου για την εμφάνιση που πραγματοποίησαν απόψε. Γνωρίζαμε πολύ καλά την ποιότητα του αντιπάλου μας. Πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο να έρθεις εδώ και να κερδίσεις, ενώ είναι ακόμη πιο δύσκολο να κρατήσεις ανέπαφη την εστία σου απέναντι σε μια ομάδα που παίζει τόσο επιθετικό ποδόσφαιρο και σκόραρε με μεγάλη συνέπεια στα τελευταία της παιχνίδια.»

Ο Αργεντινός τεχνικός στάθηκε στην αγωνιστική προσέγγιση της ομάδας του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο θάρρος που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του.

«Είχα πει στους παίκτες μου ότι έπρεπε να είμαστε γενναίοι και να τολμήσουμε να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας. Ίσως αυτή τη στιγμή να μιλάει και η αδρεναλίνη, όμως θεωρώ ότι τα πρώτα 25 λεπτά μας ήταν πραγματικά εξαιρετικά. Στη συνέχεια πιεστήκαμε για ένα διάστημα, αλλά τους είχα πει πως πρέπει να απολαμβάνουμε και τις στιγμές που αμυνόμαστε, όπως απολαμβάνουμε όταν έχουμε την κατοχή της μπάλας. Πιστεύω ότι το κάναμε πολύ καλά.»

Αναφέρθηκε επίσης στην εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου και στη συμβολή των αλλαγών.

«Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά και στο δεύτερο μέρος, προσπαθώντας να κρατήσουμε τις γραμμές μας ψηλά. Στο τέλος ήταν φυσιολογικό η Μπραν να πάρει περισσότερα ρίσκα, ενώ γνωρίζαμε ότι, έχοντας αγωνιστεί πριν από τρεις ημέρες, κάποια στιγμή θα έχανε ενέργεια. Οι ποδοσφαιριστές που μπήκαν ως αλλαγή μάς έδωσαν τη φρεσκάδα που χρειαζόμασταν για να ολοκληρώσουμε σωστά το παιχνίδι.»

Παρά το σημαντικό προβάδισμα, ο Λοσάδα ξεκαθάρισε ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει.

«Είναι προφανές, αλλά πρέπει να το πω. Η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί. Απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο πρέπει να παραμείνουμε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Πηγαίνουμε στη Λεμεσό με προβάδισμα, όμως η πρόκριση παραμένει ανοιχτή.»

Ο προπονητής του Απόλλωνα δήλωσε πως ανυπομονεί για τη ρεβάνς στο ΑΛΦΑΜΕΓΑ και κάλεσε τον κόσμο να γεμίσει το γήπεδο.

«Ελπίζω να έχουμε ένα καλό ταξίδι επιστροφής, να ξεκουραστούμε και να προετοιμάσουμε τον επαναληπτικό με την ίδια σοβαρότητα που προετοιμάσαμε και αυτό το παιχνίδι. Δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο.

Απόλαυσα κάθε στιγμή της αποψινής βραδιάς. Παίξαμε σε δύσκολες συνθήκες, μέσα στη βροχή, σε ένα γεμάτο γήπεδο και απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Ανυπομονώ για τη ρεβάνς μπροστά στους φιλάθλους μας και ελπίζω το ΑΛΦΑΜΕΓΑ να είναι κατάμεστο. Θα χρειαστούμε τη στήριξή τους για να ολοκληρώσουμε την προσπάθειά μας και να πάρουμε την πρόκριση.»

Ερωτηθείς για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο και το περιστατικό με αντικείμενα που εκτοξεύθηκαν προς τον τερματοφύλακα του Απόλλωνα, ο κ. Λοσάδα δήλωσε πως τέτοιου είδους περιβάλλοντα αποτελούν μέρος του ποδοσφαίρου.

«Μου αρέσει να αγωνίζομαι σε τέτοιες έδρες. Η Νορβηγία αγαπά το ποδόσφαιρο και οι φίλαθλοι δημιουργούν πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Όσο όλα παραμένουν μέσα στα όρια των κανονισμών, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την Τρίτη θα είναι η σειρά των δικών μας φιλάθλων να δημιουργήσουν τη δική τους δυνατή ατμόσφαιρα στο γήπεδό μας.»