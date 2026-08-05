Ισόπαλο το φιλικό Μίλαν - Ίντερ που αφιερώθηκε στον Μπαρέζι

Στο ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το μεγάλο φιλικό ανάμεσα στη Μίλαν και την Ίντερ, που διεξήχθη στο Περθ της Αυστραλίας, σε μια αναμέτρηση με έντονο συμβολισμό, καθώς ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του θρυλικού αρχηγού των «ροσονέρι», Φράνκο Μπαρέζι.

Πριν από τη σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να συγκεντρώνονται γύρω από τη φανέλα με το ιστορικό Νο6, ενώ οι παίκτες της Μίλαν αγωνίστηκαν φορώντας το νούμερό του. Στο 6ο λεπτό ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά για ακόμη μία στιγμή τιμής προς τον εμβληματικό αμυντικό.

Η Μίλαν μπήκε πιο δυνατά και δημιούργησε τις πρώτες μεγάλες ευκαιρίες. Οι Καμάρντα και Μπαρτεζάγκι δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν ιδανική σέντρα του Τσουκουέζε, ενώ λίγο αργότερα ο Γιουνούς Μουσά σημάδεψε το δοκάρι σε σχεδόν κενή εστία, ύστερα από γύρισμα του Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ.

Η Ίντερ ισορρόπησε στη συνέχεια και απείλησε με τον Φραντσέσκο Πίο Εσπόζιτο και τον Πιότρ Ζιελίνσκι, προτού ανοίξει το σκορ στο 53ο λεπτό. Ο νεαρός Ματέο Λαβέλι ανέπτυξε την επίθεση από τα δεξιά, ο Νικολό Μπαρέλα γύρισε την μπάλα στην περιοχή και ο Φεντερίκο Ντιμάρκο ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση για το 1-0.

Η Μίλαν ανέβασε ρυθμό μετά τις μαζικές αλλαγές του Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι, μεταξύ άλλων, τους Λούκα Μόντριτς, Ραφαέλ Λεάο και Γκονσάλο Ράμος. Οι «ροσονέρι» έγιναν πιο απειλητικοί και τελικά έφτασαν στην ισοφάριση στο 84'. Ο Κρίστοφερ Ενκουνκού κέρδισε (αμφισβητούμενο) πέναλτι έπειτα από μαρκάρισμα του Κάρλος Αουγκούστο και ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 1-1.

Στα τελευταία λεπτά η Ίντερ πίεσε για δεύτερο γκολ, όμως ο Λορέντσο Τοριάνι πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση σε προσπάθεια του Χένρικ Μχιταριάν. Λίγο πριν από το τέλος υπήρξε και ανησυχία για τον Γιαν Μπίσεκ, ο οποίος αποχώρησε ζαλισμένος έπειτα από δυνατή σύγκρουση με τον Πέρβις Εστουπινιάν.

Το τελικό 1-1 άφησε θετικές εντυπώσεις και για τις δύο ομάδες, που συνέχισαν την καλοκαιρινή τους προετοιμασία δείχνοντας καλά στοιχεία, αλλά και τομείς που χρειάζονται ακόμη βελτίωση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

sport-fm.gr