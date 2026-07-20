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Οταμέντι στον Ρόδρι: «Όλη την εβδομάδα κλαίγατε για τους διαιτητές...»

ΓΗΠΕΔΟ

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Οταμέντι στον Ρόδρι: «Όλη την εβδομάδα κλαίγατε για τους διαιτητές...»

Μετά το φινάλε του τελικού του Μουντιάλ, ο Νίκολας Οταμέντι απευθύνθηκε σε έντονο ύφος στον Ρόδρι, κατηγορώντας τον για δημιουργία κλίματος μέρες πριν τον τελικό, αναφορικά με τη διαιτησία.

Η Ισπανία ήταν η μεγάλη θριαμβεύτρια στον τελικό του Μουντιάλ, επικρατώντας 1-0 της Αργεντινής και κατακτώντας το βαρύτιμο τρόπαιο, για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Η «Φούρια Ρόχα» ήταν κυρίαρχη από το ξεκίνημα μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, περιόρισε την «αλμπισελέστε» σε παθητικό ρόλο και πήρε αυτό που άξιζε δικαιωματικά, στην παράταση, χάρις το γκολ του Φεράν Τόρες.

Ο τελικός ήταν γεμάτος ένταση και σκληρά μαρκαρίσματα, κυρίως από την πλευρά της Αργεντινής που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να κόψει τον ρυθμό των Ισπανών και να τους φέρει εκνευρισμό. Η αποβολή του Έντσο Φερνάντες στις καθυστερήσεις, ήταν απόρροια του τρόπου που επέλεξε να αγωνιστεί η «αλμπισελέστε» και της κόστισε το παιχνίδι στην παράταση.

Η ένταση συνεχίστε και στο φινάλε, όπου ο Παρέδες επιτέθηκε στον Έρικ Γκαρθία και έγινε σύρραξη στον αγωνιστικό χώρο, με τους πάγκους των δύο ομάδων να έχουν ρόλο... πυροσβέστη, προσπαθώντας να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Εξαλλος μετά το τέλος της αναμέτρησης, ήταν και ο Νίκολας Οταμέντι. Ο στόπερ της Αργεντινής, απευθυνόμενος στον Ρόδρι, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για μια δήλωση του Ισπανού μέσου, μέρες πριν τον τελικό, αναφορικά με τη διαιτησία της διοργάνωσης.

«Ξεκινά να μιλάς λιγότερο, ηλίθιε, κλαίγατε όλη την εβδομάδα. Εσύ και ο Λαπόρτ. Και οι δυο σας. Αυτό δεν είναι σωστό. Κλαίγατε για τους διαιτητές όλες αυτές τις μέρες», είπε ο Οταμέντι, με τον Ρόδρι να απορεί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τι είπαμε εγώ και ο Λαπόρτ;» και τον Οταμέντι να αναφέρει: «Δεν έχεις δει τι λέει όλη την εβδομάδα;».

Ο Οταμέντι ουσιαστικά, θεώρησε ότι οι δηλώσεις των Ισπανών ποδοσφαιριστών δημιούργησαν ένα κλίμα πίεσης προς τη διαιτητική ομάδα του τελικού.

Ο διαπληκτισμός των ποδοσφαιριστών δεν ξέφυγε από τα επιτρεπτά όρια, με τον Ογιαρθάμπαλ να μπαίνει στη μέση και να απομακρύνει τον Οταμέντι, προκειμένου να μην ξεφύγει η κατάσταση.

athletiko.gr

 

 

 

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