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«Καρέ» της Ισπανίας στους κορυφαίους παίκτες του Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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«Καρέ» της Ισπανίας στους κορυφαίους παίκτες του Μουντιάλ

Η Ισπανία είχε την τιμητική της στα βραβεία των κορυφαίων παικτών του Μουντιάλ, αποσπώντας τέσσερα στα τέσσερα βραβεία.

Η Ισπανία δεν περιορίστηκε μόνο στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά κυριάρχησε απόλυτα και στις ατομικές διακρίσεις της διοργάνωσης, κατακτώντας και τα τέσσερα βραβεία που απονεμήθηκαν μετά τον μεγάλο τελικό, στον οποίο επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής.

Ο Πάου Κουμπαρσί αναδείχθηκε καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής του Μουντιάλ, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους συμπαίκτες του, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με τα καθιερωμένα πειράγματα και τις… σφαλιάρες. Το εν λόγω βραβείο είχα κατακτήσει το 2022 ο Έντσο Φερνάντες, ο οποίος στον φετινό τελικό αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την Αργεντινή με δέκα παίκτες. Η φάση της αποβολής μάλιστα ήρθε απέναντι στον Πάου Κουμπαρσί!

Το βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα κατέληξε στα χέρια του Ουνάι Σιμόν, ο οποίος δέχθηκε μόλις ένα γκολ σε ολόκληρο το τουρνουά, ενώ ο Ρόδρι αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης ολόκληρης της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο που είχε στην πορεία της «ρόχα» προς την κορυφή. Μια στιγμή δικαίωσης για τον αρχηγό της Ισπανίας, ο οποίος επέστρεψε πιο δυνατός από ποτέ μετά τη ρήξη χιαστών.

Το ισπανικό «καρέ» ολοκληρώθηκε με τον Φεράν Τόρες, ο οποίος ψηφίστηκε MVP του τελικού, μιας και σκόραρε το μοναδικό και νικητήριο τέρμα και παρέλαβε το βραβείο του από τη Σακίρα.

athletiko.gr 

 

 

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