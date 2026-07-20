Η απονομή του τροπαίου στην Ισπανία από τον Τραμπ
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Ισπανία λύγισε στην παράταση με 1-0 την Αργεντινή στον τελικό του Νιού Τζέρσει και μετά το φινάλε σήκωσαν το τρόπαιο ως οι νέοι παγκόσμιοι πρωταθλητές δια χειρός... Ντόναλντ Τραμπ.
Ο θρόνος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έχει νέο κάτοχο! Η Ισπανία κυριάρχησε όλη τη διάρκεια του τελικού απέναντι στην Αργεντινή και με το τελικό 1-0 στην παράταση σήκωσε το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία της και πρώτο από το 2010. Μετά το φινάλε ακολούθησε η απονομή, με τον εμβληματικό Σέρχιο Ράμος να φέρνει το τρόπαιο στον αγωνιστικό χώρο. Την απονομή ωστόσο υπό τον ήχο έντονων αποδοκιμασιών έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με τους Ισπανούς κατόπιν να σηκώνουν το χρυσό τρόπαιο στον ουρανό του Νιού Τζέρσεϊ.
Infantino moves Trump out of the way as Spain lift the World Cup trophy pic.twitter.com/eqT5LBvOrE— распад и неуважение (@VictorKvert2008) July 20, 2026
gazzetta.gr