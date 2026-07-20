Το κλάμα ενός θρύλου: Ανατριχιαστική στιγμή με τον Μέσι στο τέλος!

Η Αργεντινή του 39χρονου θρύλου δεν κατάφερε να κάνει το back-to-back καθώς ηττήθηκε στον τελικό από την Ισπανία, όμως ο Μέσι ήταν, φυσικά, το πρόσωπο του αγώνα.

Ειδικά μετά το τέλος, όταν και «λύγισε»... μαζί του λύγισαν και τα τσιμέντα.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο και θα καταλάβετε:

So nobody predicted Messi to cry in the world cup final 🤦 Ronaldo fans disappoint me. pic.twitter.com/8dN8qzO3ll — Odinas (@Uodinas) July 20, 2026

Got to love it! Cry me a river, Messi. pic.twitter.com/QWKaSLejAf — One Kamba ™®🇰🇪 (@OneKamba) July 20, 2026

Don't cry because it's over, smile because it happened. Leo Messi played in 6 World Cups, reach finals 3 times & won 1 final. pic.twitter.com/xbxa1mzL9q — RAV TIPS 🇰🇪 (@Rav_KE) July 20, 2026

sdna.gr