Το κλάμα ενός θρύλου: Ανατριχιαστική στιγμή με τον Μέσι στο τέλος!
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο ανυπέρβλητος Λιονέλ Μέσι λίγο μετά την παραλαβή των μεταλλίων της 2ης θέσης είδε τους φίλους της Αργεντινής και... λύγισε.
Η Αργεντινή του 39χρονου θρύλου δεν κατάφερε να κάνει το back-to-back καθώς ηττήθηκε στον τελικό από την Ισπανία, όμως ο Μέσι ήταν, φυσικά, το πρόσωπο του αγώνα.
Ειδικά μετά το τέλος, όταν και «λύγισε»... μαζί του λύγισαν και τα τσιμέντα.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο και θα καταλάβετε:
So nobody predicted Messi to cry in the world cup final 🤦 Ronaldo fans disappoint me. pic.twitter.com/8dN8qzO3ll— Odinas (@Uodinas) July 20, 2026
Got to love it! Cry me a river, Messi. pic.twitter.com/QWKaSLejAf— One Kamba ™®🇰🇪 (@OneKamba) July 20, 2026
Don't cry because it's over, smile because it happened. Leo Messi played in 6 World Cups, reach finals 3 times & won 1 final. pic.twitter.com/xbxa1mzL9q— RAV TIPS 🇰🇪 (@Rav_KE) July 20, 2026
sdna.gr