Πρώτο συμβόλαιο... μέχρι το 2029 για Γιάννη Αργυρίδη

Επαγγελματικό συμβόλαιο στον Γιάννη Αργυρίδη έδωσε ο Απόλλωνας, που ανακοίνωσε ότι το συμβόλαιό του έχει ισχύ μέχρι τον Μάιο του 2029.

Η ανακοίνωση:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει τη σύναψη επαγγελματικού συμβολαίου με τον ποδοσφαιριστή της Ακαδημίας μας, Γιάννη Αργυρίδη (05/03/2010) μέχρι τον Μάιο του 2029.

Ο Γιάννης Αργυρίδης αγωνίζεται ως αριστερός εξτρέμ και αποτελεί μέλος της οικογένειας του Απόλλωνα από μικρή ηλικία.

Ευχόμαστε στον νεαρό ποδοσφαιριστή ότι καλύτερο στην καριέρα του και με σκληρή δουλειά να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα του Απόλλωνα.