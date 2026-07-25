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Πώς ο Παναθηναϊκός προνόησε και δεν ανησυχεί για τον Ναν

ΓΗΠΕΔΟ

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Πώς ο Παναθηναϊκός προνόησε και δεν ανησυχεί για τον Ναν

Η ανάρτηση του Κέντρικ Ναν για τους Μαϊάμι Χιτ έφερε ξανά στο προσκήνιο το ενδιαφέρον από το NBA, όμως ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε ήδη φροντίσει να κλείσει κάθε πιθανό «παράθυρο» επιστροφής.

Η πρόσφατη ανάρτηση του Κέντρικ Ναν, με την οποία αποκάλυψε πως δέχεται καθημερινά ερωτήσεις για το πότε θα επιστρέψει στους Μαϊάμι Χιτ, επιβεβαιώνει πως το όνομά του εξακολουθεί να έχει μεγάλη απήχηση στο NBA.

«Πέφτω σε τουλάχιστον 3-5 άτομα τη μέρα που με ρωτάνε πότε γυρίζω πίσω στους Χιτ! Η πόλη μιλάει!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός γκαρντ στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X», δείχνοντας πως οι φίλαθλοι της πρώην ομάδας του δεν έχουν ξεχάσει όσα πρόσφερε στο Μαϊάμι.

Ωστόσο, στον Παναθηναϊκό AKTOR δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι «πράσινοι» είχαν φροντίσει να κινηθούν έγκαιρα όταν ανανέωσαν τη συνεργασία τους με τον Κέντρικ Ναν, εξασφαλίζοντας ένα συμβόλαιο που δεν περιλαμβάνει buy out για το ΝΒΑ.

Με αυτόν τον τρόπο, το «τριφύλλι» προστάτευσε το μεγαλύτερο περιουσιακό του στοιχείο και απέφυγε το ενδεχόμενο να χάσει τον ηγέτη του μέσα στο καλοκαίρι, ακόμη κι αν προέκυπτε έντονο ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

gazzetta.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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