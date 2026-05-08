«Στο στόχαστρο της Γιουβέντους ο Κουλιεράκης»

Στα ραντάρ της Γιουβέντους φέρεται να βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία.

Έτοιμος για ακόμη ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα του φέρεται να βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, με τη Γιουβέντους να τον έχει στα ραντάρ της μετά την πολύ καλή σεζόν που πραγματοποιεί στη Γερμανία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιταλική «Τuttosport», η Μεγάλη Κυρία ενδιαφέρεται για την απόκτηση του πρώην κεντρικού αμυντικού του ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στην Βόλφσμπουργκ.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι Ιταλοί έχουν εξετάσει επίσης τόσο τον Τάτι που αγωνίζεται στη Γαλλία με την Ναντ και τον Κουλιμπαλί που αγωνίζεται στην Bundesliga μαζί με τον Κουλιεράκη, φορώντας τη φανέλα της Βέρντερ.

