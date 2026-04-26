Με πέντε αλλαγές η ενδεκάδα του Απόλλωνα κόντρα στην Ομόνοια

Τη νίκη με την οποία θα κάνει αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη θέσης που οδηγεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ψάχνει ο Απόλλωνας στο εντός έδρας ντέρμπι του με την Ομόνοια για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ.

Ο προπονητής της ομάδας της Λεμεσού Ερνάν Λοσάδα παρατάσσει την ομάδα του με πέντε αλλαγές εν συγκρίσει με τον αγώνα κυπέλλου με τον ΑΠΟΕΛ. Συγκεκριμένα, Σιήκκης, Ζμέρχαλ, Βρίκκης, Μάρκοβιτς και Γιούσεφ πήραν τις θέσεις των Γκασπάρ, Ασουνσάο, Ροντρίγκες, Τόμας και Μάρκες.

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα: Κουν, Σιήκκης, Άδωνη, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Ζμέρχαλ, Μπράουν, Βρίκκης, Μάρκοβιτς, Εσκρίτσε, Γιούσεφ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Στυλιανού, Λέουβενμπεργκ, Ροντρίγκες, Ντουοντού, Τόμας, Γκασπάρ, Χαραλάμπους, Ρότης, Μαρνέρος, Πολυβίου και Ασουνσάο.