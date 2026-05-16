Ο Απόλλωνας σταμάτησε αρνητικό σερί τριών χρόνων κι ανέβηκε δεύτερος!

Η ομάδα της Λεμεσού νίκησε τον συμπολίτη Άρη με 3-2

Ένα… βάρος που τον ταλαιπωρούσε εδώ και τρία χρόνια έφυγε πάνω από τον Απόλλωνα, με τους γαλάζιους να κερδίζουν για πρώτη φορά μετά από τρία σχεδόν χρόνια τον Άρη, με 3-2, στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Το προηγούμενο τρίποντο των γαλάζιων κόντρα στον συμπολίτη είχε επιτευχθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Εκ τότε, σε οκτώ αναμετρήσεις ο Άρης είχε κερδίσει έξι φορές και δυο παιχνίδια έληξαν ισόπαλα.

Μάλιστα, με το τρίποντο αυτό ο Απόλλωνας ανέβηκε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, εκμεταλλευόμενος και την ισοπαλία της ΑΕΚ με την Πάφο FC (2-2), απέχοντας ένα βαθμό από την ομάδα της Λάρνακας (67-66).

Πάντως, η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα, αν και βρέθηκε να προηγείται με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, αγχώθηκε μέχρι να έρθει το νικηφόρο αποτέλεσμα, με την «Ελαφρά Ταξιαρχία» να μειώνει, με 15 να απομένουν για το τέλος της αναμέτρησης.

Μέχρι το 33’ ο Γιούσεφ φρόντισε να βάλει τις βάσεις για το τρίποντο για λογαριασμό του Απόλλωνα, σκοράροντας τα πρώτα δύο τέρματά του (15’, 33’) στην τρέχουσα περίοδο, ενώ στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, ο Εσκρίτσε έκανε το 3-0 για τους γηπεδούχους.

Ο προπονητής του Άρη, Λιάσος Λουκά, έκανε τέσσερις αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, οι οποίες έπιασαν τόπο, αφού η «Ελαφρά Ταξιαρχία» ανέβασε στροφές. Στο 65’ ο Εφαγκέ και στο 74’ ο Κακουλλής έβαλαν ξανά τον Άρη στη διεκδίκηση βαθμών, όμως η αντεπίθεση έμεινε μέχρι εκεί.

ΣΚΟΡΕΡ: 15’, 33’ Γιούσεφ, 45+2’ Εσκρίτσε / 65’ Εφαγκέ, 74’ Κακουλλής

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 90’ Άδωνης / 81’ Xαραλάμπους

AΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ (9’ Σιήκκης), Άδωνη, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Μπράουν (46’ Λαμ), Λιούμπιτς, Βάισμπεκ (60’ Χαραλάμπους), Εσκρίτσε, Ροντρίγκες (80’ Βρίκης), Γιουσέφ (60’ Μάρκες)

ΑΡΗΣ: Σωφρονίου (46’ Βανά Άλβες), Καλούλου (46’ Σανέ), Μπαλογκούν, Έργκας (46’ Κάστανος), Μπουράν, Μοντνόρ, Χαραλάμπους, Νίκολιτς (72’ Κακουλλής), Γκάουσταντ (46’ Μακόσλαντ), Παζέ, Εφαγκέ

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α’ Βοηθός: Χριστοδούλου Πολύδωρος

Β’ Βοηθός: Χριστοδούλου Μαρία

4ος: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Στυλιανού Μάριος

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης

