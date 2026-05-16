Ο Απόλλωνας σταμάτησε αρνητικό σερί τριών χρόνων κι ανέβηκε δεύτερος!

Ένα… βάρος που τον ταλαιπωρούσε εδώ και τρία χρόνια έφυγε πάνω από τον Απόλλωνα, με τους γαλάζιους να κερδίζουν για πρώτη φορά μετά από τρία σχεδόν χρόνια τον Άρη, με 3-2, στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Το προηγούμενο τρίποντο των γαλάζιων κόντρα στον συμπολίτη είχε επιτευχθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Εκ τότε, σε οκτώ αναμετρήσεις ο Άρης είχε κερδίσει έξι φορές και δυο παιχνίδια έληξαν ισόπαλα.

Μάλιστα, με το τρίποντο αυτό ο Απόλλωνας ανέβηκε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, εκμεταλλευόμενος και την ισοπαλία της ΑΕΚ με την Πάφο FC (2-2), απέχοντας ένα βαθμό από την ομάδα της Λάρνακας (67-66).

Πάντως, η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα, αν και βρέθηκε να προηγείται με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, αγχώθηκε μέχρι να έρθει το νικηφόρο αποτέλεσμα, με την «Ελαφρά Ταξιαρχία» να μειώνει, με 15 να απομένουν για το τέλος της αναμέτρησης.

Μέχρι το 33’ ο Γιούσεφ φρόντισε να βάλει τις βάσεις για το τρίποντο για λογαριασμό του Απόλλωνα, σκοράροντας τα πρώτα δύο τέρματά του (15’, 33’) στην τρέχουσα περίοδο, ενώ στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, ο Εσκρίτσε έκανε το 3-0 για τους γηπεδούχους.

Ο προπονητής του Άρη, Λιάσος Λουκά, έκανε τέσσερις αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, οι οποίες έπιασαν τόπο, αφού η «Ελαφρά Ταξιαρχία» ανέβασε στροφές. Στο 65’ ο Εφαγκέ και στο 74’ ο Κακουλλής έβαλαν ξανά τον Άρη στη διεκδίκηση βαθμών, όμως η αντεπίθεση έμεινε μέχρι εκεί.

ΣΚΟΡΕΡ: 15’, 33’ Γιούσεφ, 45+2’ Εσκρίτσε / 65’ Εφαγκέ, 74’ Κακουλλής

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 90’ Άδωνης / 81’ Xαραλάμπους

AΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ (9’ Σιήκκης), Άδωνη, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Μπράουν (46’ Λαμ), Λιούμπιτς, Βάισμπεκ (60’ Χαραλάμπους), Εσκρίτσε, Ροντρίγκες (80’ Βρίκης), Γιουσέφ (60’ Μάρκες)

ΑΡΗΣ: Σωφρονίου (46’ Βανά Άλβες), Καλούλου (46’ Σανέ), Μπαλογκούν, Έργκας (46’ Κάστανος), Μπουράν, Μοντνόρ, Χαραλάμπους, Νίκολιτς (72’ Κακουλλής), Γκάουσταντ (46’ Μακόσλαντ), Παζέ, Εφαγκέ

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α’ Βοηθός: Χριστοδούλου Πολύδωρος

Β’ Βοηθός: Χριστοδούλου Μαρία

4ος: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Στυλιανού Μάριος

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης