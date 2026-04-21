Αναβλήθηκε η συνάντηση του ΑΠΟΕΛ με τον κόσμο

Διαφοροποιείται το πρόγραμμα των συναντήσεων του ΑΠΟΕΛ με τον κόσμο λόγω της πρόκρισης της φουτσαλικής ομάδας στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της πρωτεύουσας αρχίζει την Πέμπτη, 23 Απριλίου, τις μάχες με την ΑΕΛ, ενώ τη Δευτέρα (27/04) ορίστηκε το δεύτερο παιχνίδι κι έτσι η συνάντηση αναβλήθηκε.

Αναλυτικά: «Συγχαίρουμε θερμά την ομάδα futsal του APOEL Futsal Official, για την πρόκριση της στο τελικό του πρωταθλήματος εκεί όπου θα διεκδικήσει έναν ακόμα τίτλο για την περηφάνια του κόσμου μας. Επειδή ο δεύτερος αγώνας της σειράς των τελικών θα διεξαχθεί την Δευτέρα 27/04 στο Λευκόθεο, η συνάντηση της διοίκησης με τον κόσμο της ομάδας, που ήταν προγραμματισμένη την ίδια μέρα στο οίκημα του Παρθενώνα Λατσιών, αναβάλλεται. Προτεραιότητα είναι οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ, να συμπαρασταθούν στην προσπάθεια της ομάδας futsal. Η συνάντηση θα προγραμματιστεί σε άλλη ημερομηνία».