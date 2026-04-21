Πετεβίνος: «Τα επόμενα δύο παιχνίδια καθορίζουν το ευρωπαϊκό μας μέλλον»

Στο κύπελλο είναι αποκλειστικά στραμμένη η προσοχή του ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της πρωτεύουσας αφήνει πίσω την ήττα από την Ομόνοια και θέλει να δείξει αντίδραση στον πρώτο ημιτελικό με τον Απόλλωνα (22/04).

Ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων, Νεκτάριος Πετεβίνος, παραχώρησε δηλώσεις (Super Sport FM 104.0) και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους ημιτελικούς αλλά και στον Γκαρσία. Όσον αφορά στο αγωνιστικό, δεν υπολογίζονται οι Μέουρερ, Διαμαντάκος και Πιέρος Σωτηρίου.

Αναλυτικά τα σχετικά αποσπάσματα:

Για το πρώτο παιχνίδι κυπέλλου με τον Απόλλωνα στη Λεμεσό: «Βρισκόμαστε σε μια φάση που όλα τα παιχνίδια είναι πολύ καθοριστικά για τις ομάδες που θέλουν να κατακτήσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εμάς, η μοναδική οδός είναι η κατάκτηση του κυπέλλου. Τα επόμενα δύο παιχνίδια καθορίζουν το ευρωπαϊκό μας μέλλον και έτσι τα κοιτάζουμε. Έχω ακούσει αρκετές αναλύσεις τον τελευταίο καιρό και θα συμφωνήσω ότι το ζευγάρωμα μας με τον Απόλλωνα δεν έχει φαβορί. Προσδοκούμε ότι θα προκριθούμε. Δεν υπάρχουν πολλές διαφορές, είναι να μπορέσεις να βγάλεις ότι καλύτερο μπορείς στον αγωνιστικό χώρο για να πάρεις το αποτέλεσμα».

Αν είναι πλεονέκτημα που ο επαναληπτικός είναι εντός στην παρουσία οπαδών της ομάδας: «Αναλόγως τον συνθηκών του αγώνα. Θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο αν καταφέρεις να πάρεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα είτε για να το διατηρήσεις είτε να το ανατρέψεις. Σαφώς και ο παράγοντας έδρα παίζει ρόλο και ο κόσμος μπορεί να δώσει δυναμική. Πρέπει όμως για να πάρουν αυτή τη δύναμη όλοι να υπάρχει στοχοπροσήλωση καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα που πολλές φορές σε εκπλήσσει με την απόδοσή του και πολλές φορές έχει αδικήσει τον εαυτό του. Όμως όλα αυτά δεν μετράνε. Ούτε οι δικαιολογίες, ούτε τίποτα».

Για το γεγονός πως έχει χρόνια να πάει σε τελικό κυπέλλου ο ΑΠΟΕΛ: «Παρά το ότι ο ΑΠΟΕΛ έχει και την ετικέτα του κυπέλλου, είναι πολυτροπαιούχος του θεσμού, η αλήθεια είναι ότι δεν τα πηγαίναμε καλά εδώ και χρόνια. Άρα είναι ευκαιρία να ανατρέψουμε αυτή την εικόνα. Στο τέλος της χρονιάς είναι που κοιτάς πίσω και βλέπεις τι σου άφησε. Αν δεν έχει κάτι σημαίνει ότι κάτι δεν έκανες καλά»

Για την ήττα από την Ομόνοια: «Είμαστε μια ομάδα που αναγνωρίζει όταν μια άλλη ομάδα μπορεί να πετύχει περισσότερα από εσένα στον αγωνιστικό χώρο. Στα σημεία η Ομόνοια ήταν καλύτερη σε αυτά και κέρδισε. Όταν πετυχαίνει γκολ και δεν μπορείς να απαντήσεις ό,τι και αν κάνεις… Το γεγονός πως δεχθήκαμε δύο γκολ νωρίς, αποδεικνύει πως δεν ήμασταν απόλυτα συγκεντρωμένοι. Είναι η ουσία που κάνει τη διαφορά. Η δική μας αντίδραση στο τέλος δεν είχε την ουσία κάτι που είχε η Ομόνοια και για αυτο παίρνει το πρωτάθλημα. Έκανε ορθότερα πράγματα στο γήπεδο σε όλη τη σεζόν και δίκαια παίρνει το πρωτάθλημα. Εμείς για να πω ακόμα κάτι για το ντέρμπι, αργήσαμε κατά 15 λεπτά να μπούμε στο γήπεδο. Η ομάδα που κατακτά το πρωτάθλημα είναι αυτή που έκανε περισσότερα πράγματα σωστά από τους υπόλοιπους και αυτό είναι μια πραγματικότητα, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι».

Αν ο Γκαρσία είχε περισσότερες δυσκολίες από υπόλοιπους προπονητές τα προηγούμενα χρόνια: «Ένας προπονητής που θέλει να διαχειρίζεται το ρόστερ με συγκεκριμένο τρόπο, έχει καταλήξει στην ενδεκάδα του. Φέτος είμαστε μια ομάδα που έχει πληγεί πάρα πολύ από απουσίες παικτών. Εντάξει πρέπει ένας προπονητής να βρίσκει τις λύσεις, όμως δεν είναι πάντα αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι δεν διαχειρίζεται σωστά το ρόστερ του, αντίθετα. Ναι είναι για ένα χρόνο το συμβόλαιό του».

Για το οικονομικό: «Σαφώς και το οικονομικό είναι ένα θέμα που μπορεί να επηρεάσει την ομάδα σε σχέση με την ατμόσφαιρα. Αυτή τη στιγμή νομίζω πως είμαστε σε μια ομαλή κατάσταση που δεν επηρεάζει την ομάδα. Το θέμα της πλατφόρμας το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και σε αυτό το σημείο πρέπει να πω για ακόμη μια φορά ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κάθε ΑΠΟΕΛίστα που εδώ και 21 ημέρες έχει συμβάλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Φτάσαμε ένα ποσό που πλησιάζει το μισό εκατομμύριο, που είναι ένα ποσό πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην υπάρχει η ροή που ήταν στις πρώτες φάσεις, αλλά συνεχίζεται και είμαστε σίγουροι πως θα συνεχιστεί και από άλλους. Μέχρι και τη Γ.Σ. και αμέσως μετά, θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες που θα μπορεί ο κόσμος να συμμετάσχει».