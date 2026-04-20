Δόθηκαν οι τίτλοι στα Κύπελλα Allwyn στις αναπτυξιακές ηλικίες του Χάντμπολ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα Κύπελλα Allwyn Αγοριών Κ18, Κ16 και Κ14 και Κοριτσιών Κ16 και Κ14 στο Χάντμπολ. Οι τελικοί πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, 19 Απριλίου 2026, στο στάδιο «Κυριάκος Πίσσης» στον Στρόβολο.

Αυτή ήταν η δεύτερη χρονιά κατά την οποία διεξάχθηκαν τα Κύπελλα σε αυτή τη μορφή της διοργάνωσης και είναι η πρώτη φορά με Final-8, με τη συμμετοχή όλων των ομάδων.

Στους τρεις από τους πέντε τελικούς, νικητής αναδείχθηκε ο Παρνασσός που επικράτησε σε όλους τους τελικούς που συμμετείχε. Από έναν τίτλο πήραν ο Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο αναδείχθηκε νικητής με 47-43 στον τελικό του Κυπέλλου Allwyn Αγοριών Κ18 κόντρα στη Sabbianco Ανόρθωση.

Νικητής στον τελικό του Κυπέλλου Allwyn Αγοριών Κ16 ήταν ο Παρνασσός κερδίζοντας με 36-29 την ΕΝΑΒ.

Στον τελικό του Κυπέλλου Allwyn Koριτσιών Κ16 ο Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου κέρδισε με 35-26 την ΣΠΕ Παλαίμαχων Ελπίδας Στρ.

Στον τελικό του Κυπέλλου Allwyn Κοριτσιών Κ14 ο Παρνασσός επιβλήθηκε με 30-21 του Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου, ενώ στον τελικό του Κυπέλλου Allwyn Αγοριών Κ14 η ομάδα του Στροβόλου επικράτησε με 31-25 του Προοδευτικού.

