Ας πάρει έξι και βλέπουμε...

Στην (αρκετά πιθανή με τα υφιστάμενα δεδομένα) περίπτωση που ο ΑΠΟΕΛ δεν κατορθώσει να τερματίσει στην τέταρτη θέση (που ενδέχεται να τον «στείλει» Ευρώπη), ναι, η εντός έδρας ήττα που δέχθηκε από τον Άρη θα μπορεί να θεωρηθεί πως ήταν καταδικαστική. Προς το παρόν, εντούτοις, αυτό δεν ισχύει, αφ' ης στιγμής οι γαλαζοκίτρινοι διατηρούν ακόμη πιθανότητες να προσπεράσουν την Πάφο, χάρη στο ότι ηττήθηκε κι αυτή από την Ομόνοια κι η διαφορά παρέμεινε συνεπώς στους τρεις βαθμούς.

Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία, η οποία στο προχθεσινό ματς υστέρησε ιδιαιτέρως στο β΄ ημίχρονο, έχασε την ευκαιρία να «πιάσει» την παφιακή ομάδα στη βαθμολογία και να κρατά την τύχη της στα χέρια της, δεδομένου ότι κάνοντας το 3/3 θα καταλάμβανε την τέταρτη θέση. Πλέον, τα πράγματα είναι αλλιώς: λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πάφος υπερτερεί σε ενδεχόμενη ισοβαθμία (ακόμη και με νίκη του ΑΠΟΕΛ την τελευταία αγωνιστική), οι τρεις νίκες δεν αρκούν στους γαλαζοκίτρινους, οι οποίοι θα χρειαστούν ακόμη μία απώλεια βαθμών της Πάφου, στους αγώνες της με Άρη (εντός) και ΑΕΚ (εκτός).

Ουσιαστικά, για να καταστεί ο αγώνας της τελευταίας αγωνιστικής στο «Στέλιος Κυριακίδης»... τελικός για την τέταρτη θέση, θα πρέπει μέχρι τότε η διαφορά των τριών βαθμών να έχει σμικρυνθεί. Με άλλα λόγια, ο ΑΠΟΕΛ καλείται να πάρει τους έξι βαθμούς στους αγώνες του με Απόλλωνα (εκτός) και Ομόνοια (εντός) και από εκεί και πέρα να ελπίζει σε έστω ένα «στραβοπάτημα» της Πάφου στα δικά της ματς, ή, αν πάρει λιγότερους από έξι, να έχει πάρει τουλάχιστον έναν περισσότερο από την Πάφο.

Υπενθυμίζεται πως εάν ο ΑΠΟΕΛ την προσπεράσει και κατορθώσει να τερματίσει τέταρτος, θα πρέπει, για να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο, το κύπελλο να κατακτηθεί από τον Απόλλωνα. Πάντως, υφίσταται (μαθηματικά) και ένα εξαιρετικά απομακρυσμένο σενάριο ο ΑΠΟΕΛ να τερματίσει τρίτος προσπερνώντας -και- τους Λεμεσιανούς, κάτι που θα συμβεί εάν ο ίδιος κάνει τρεις νίκες, οι Λεμεσιανοί δεχθούν τρεις ήττες και η Πάφος δεν πάρει έξι βαθμούς κόντρα σε Άρη και ΑΕΚ. Εάν γίνουν τα δύο πρώτα και η Πάφος κάνει δύο νίκες θα προκύψει τριπλή ισοβαθμία στις θέσεις 3-4-5, με τον ΑΠΟΕΛ να τερματίζει τέταρτος, με τρίτο τον Απόλλωνα και συνεπώς με ευχές να πάει το κύπελλο... Λεμεσό.