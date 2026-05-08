ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ας πάρει έξι και βλέπουμε...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ας πάρει έξι και βλέπουμε...

Έχασε την ευκαιρία να «πιάσει» την παφιακή ομάδα στη βαθμολογία και να κρατά την τύχη της στα χέρια της

Στην (αρκετά πιθανή με τα υφιστάμενα δεδομένα) περίπτωση που ο ΑΠΟΕΛ δεν κατορθώσει να τερματίσει στην τέταρτη θέση (που ενδέχεται να τον «στείλει» Ευρώπη), ναι, η εντός έδρας ήττα που δέχθηκε από τον Άρη θα μπορεί να θεωρηθεί πως ήταν καταδικαστική. Προς το παρόν, εντούτοις, αυτό δεν ισχύει, αφ' ης στιγμής οι γαλαζοκίτρινοι διατηρούν ακόμη πιθανότητες να προσπεράσουν την Πάφο, χάρη στο ότι ηττήθηκε κι αυτή από την Ομόνοια κι η διαφορά παρέμεινε συνεπώς στους τρεις βαθμούς.

Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία, η οποία στο προχθεσινό ματς υστέρησε ιδιαιτέρως στο β΄ ημίχρονο, έχασε την ευκαιρία να «πιάσει» την παφιακή ομάδα στη βαθμολογία και να κρατά την τύχη της στα χέρια της, δεδομένου ότι κάνοντας το 3/3 θα καταλάμβανε την τέταρτη θέση. Πλέον, τα πράγματα είναι αλλιώς: λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πάφος υπερτερεί σε ενδεχόμενη ισοβαθμία (ακόμη και με νίκη του ΑΠΟΕΛ την τελευταία αγωνιστική), οι τρεις νίκες δεν αρκούν στους γαλαζοκίτρινους, οι οποίοι θα χρειαστούν ακόμη μία απώλεια βαθμών της Πάφου, στους αγώνες της με Άρη (εντός) και ΑΕΚ (εκτός).

Ουσιαστικά, για να καταστεί ο αγώνας της τελευταίας αγωνιστικής στο «Στέλιος Κυριακίδης»... τελικός για την τέταρτη θέση, θα πρέπει μέχρι τότε η διαφορά των τριών βαθμών να έχει σμικρυνθεί. Με άλλα λόγια, ο ΑΠΟΕΛ καλείται να πάρει τους έξι βαθμούς στους αγώνες του με Απόλλωνα (εκτός) και Ομόνοια (εντός) και από εκεί και πέρα να ελπίζει σε έστω ένα «στραβοπάτημα» της Πάφου στα δικά της ματς, ή, αν πάρει λιγότερους από έξι, να έχει πάρει τουλάχιστον έναν περισσότερο από την Πάφο.

Υπενθυμίζεται πως εάν ο ΑΠΟΕΛ την προσπεράσει και κατορθώσει να τερματίσει τέταρτος, θα πρέπει, για να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο, το κύπελλο να κατακτηθεί από τον Απόλλωνα. Πάντως, υφίσταται (μαθηματικά) και ένα εξαιρετικά απομακρυσμένο σενάριο ο ΑΠΟΕΛ να τερματίσει τρίτος προσπερνώντας -και- τους Λεμεσιανούς, κάτι που θα συμβεί εάν ο ίδιος κάνει τρεις νίκες, οι Λεμεσιανοί δεχθούν τρεις ήττες και η Πάφος δεν πάρει έξι βαθμούς κόντρα σε Άρη και ΑΕΚ. Εάν γίνουν τα δύο πρώτα και η Πάφος κάνει δύο νίκες θα προκύψει τριπλή ισοβαθμία στις θέσεις 3-4-5, με τον ΑΠΟΕΛ να τερματίζει τέταρτος, με τρίτο τον Απόλλωνα και συνεπώς με ευχές να πάει το κύπελλο... Λεμεσό.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη