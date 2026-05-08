Συγχαρητήρια στο φούτσαλ με… υποσημείωση «με αυτόν τον συνδυασμό ο ΑΠΟΕΛ, μπορεί να κάνει θαύματα»

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ, με ανακοίνωσή της, συγχαίρει το τμήμα φούτσαλ της ομάδας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Δείτε την ανακοίνωση αναλυτικά:

«H εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ συγχαίρει το τμήμα Futsal, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σε μια χρονιά ορόσημο για το κυπριακό Futsal, η αφοσίωση, η δύναμη, το πάθος, η σωστή δουλειά έφεραν τους καρπούς της επιτυχίας. Χαιρόμαστε πραγματικά που αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε το καλοκαίρι με πρωτοστάτη τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Φιλάθλων ΑΠΟΕΛ και υπεύθυνο του τμήματος, τον Χάρη Βασιλείου, αποδείχτηκε αντάξια των προσδοκιών του κόσμου μας.

Το τμήμα Futsal μας θυμίζει ξανά, πόσο σημαντική είναι η ενότητα και η συμμετοχή, στην κοινή προσπάθεια. Με αυτόν τον συνδυασμό ο ΑΠΟΕΛ, μπορεί να κάνει θαύματα. Συγχαρητήρια στους futsalιστές και στο τεχνικό και λοιπό προσωπικό τμήματος. Είστε οι πανάξιοι Πρωταθλητές και σας ευχόμαστε ακόμα πολλές επιτυχίες, στα επόμενα χρόνια».