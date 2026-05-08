€10.000 από ανώνυμους επιχειρηματίες: «Ενωμένοι ξεπερνάμε κάθε πρόκληση»

10.000 ευρώ μπήκαν στα ταμεία του ΑΠΟΕΛ, από δύο επιχειρηματίες οι οποίοι θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Η διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων μέσω ανάρτησης τους ευχαριστούν και στέλνουν μήνυμα ενότητας.

Αναλυτικά: «Ο ΑΠΟΕΛ εκφράζει τις θερμές και ειλικρινείς του ευχαριστίες προς δύο Κύπριους επιχειρηματίες, οι οποίοι, επιθυμώντας να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, προχώρησαν ο καθένας ξεχωριστά, χθες και σήμερα, σε προσφορά επιταγής ύψους €5.000 έκαστος, προς ενίσχυση της μεγάλης προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε στιγμές όπως αυτές, αναδεικνύεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τι σημαίνει οικογένεια ΑΠΟΕΛ. Η στήριξη, η συσπείρωση και η έμπρακτη αγάπη προς την ομάδα, αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμη για να συνεχίσουμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και δυνατοί.

Κάθε προσφορά προς την οικονομική πλατφόρμα ενίσχυσης, ανεξαρτήτως ύψους, αποτελεί ένα σημαντικό και ισχυρό κομμάτι στη συνολική προσπάθεια που γίνεται από όλους όσοι θέλουν να δουν τον ΑΠΟΕΛ να παραμένει περήφανος, δυνατός και πρωταγωνιστής. Κάθε ένα ευρώ, που προστίθεται ως εισφορά, μειώνει ανάλογα τις υποχρεώσεις μας και ταυτόχρονα, μετατρέπεται σε μήνυμα πίστης, ευθύνης και αφοσίωσης. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό.

Η προσπάθεια δεν σταματά εδώ. Τώρα είναι η στιγμή να σταθούμε ακόμη πιο κοντά στον ΑΠΟΕΛ. Όλοι μαζί μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια και να αποδείξουμε, για ακόμη μία φορά, ότι όταν η οικογένεια του ΑΠΟΕΛ είναι ενωμένη, μπορεί να ξεπεράσει κάθε πρόκληση».