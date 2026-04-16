ΑΠΟΕΛ/Επενδυτής

Οι προσπάθειες για επενδυτή συνεχίζονται στον ΑΠΟΕΛ.

Είναι αυτονόητο ότι αν ο ΑΠΟΕΛ δεν κουβαλούσε τόσα πολλά χρέη, η λίστα των υποψήφιων επενδυτών για μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Κύπρου και τον πιο πετυχημένο κυπριακό σύλλογο στην Ευρώπη θα ήταν μεγάλη. Η αλήθεια είναι, όμως, ότι στην παρούσα φάση οι οικονομικές οφειλές λειτουργούν ως τροχοπέδη.

Στις τάξεις των γαλαζοκιτρίνων αναγνωρίζουν πως η είσοδος ενός επενδυτή αποτελεί τη μοναδική οδό για την οικονομική εξυγίανση και την επιστροφή σε τροχιά πρωταθλητισμού από τη νέα σεζόν.

Η προσπάθεια των ιθυνόντων του ΑΠΟΕΛ κινείται σε δύο άξονες: από τη μία οι διοικούντες καταβάλλουν νυχθημερόν προσπάθειες εισροής ρευστού στα ταμεία για να καλυφθούν οι καθημερινές ανάγκες της ομάδας και να ολοκληρωθεί η χρονιά χωρίς επιπλέον προβλήματα και από την άλλη βρίσκονται σε αναζήτηση του ανθρώπου που θα ηγηθεί της επόμενης μέρας και θα οδηγήσει τον ΑΠΟΕΛ σε μια νέα εποχή.

Παρά τα δεδομένα προβλήματα, η προοπτική να προκύψει ενδιαφέρον από κάποιον επενδυτή παραμένει ένα ορατό σενάριο. Άλλωστε, το μέγεθος του ΑΠΟΕΛ από μόνο του αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης.

