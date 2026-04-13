Φλερτάρει ξανά με διψήφιο...

Το γκολ που πέτυχε ο Στέφαν Ντράζιτς στη νίκη του ΑΠΟΕΛ επί του Άρη (2-1) ήταν το ένατο του στην τρέχουσα περίοδο.

Φλερτάρει δηλαδή με διψήφιο αριθμό τερμάτων για δεύτερη σερί χρονιά, αφού έφθασε στον αριθμό που είχε πετύχει και την περσινή περίοδο.

Με τα εννέα γκολ είναι ο πρώτος σκόρερ του ΑΠΟΕΛ τη φετινή περίοδο, μπροστά από τον άτυχο της χρονιάς Πιέρο Σωτηρίου που σταμάτησε στα εφτά γκολ μέχρι τον τραυματισμό του, ενώ ισάριθμα (7) έχει και ο Νικόλας Κούτσακος.

Είναι αλήθεια ότι ο Στέφαν Ντράζιτς βρέθηκε πολλές φορές στην πόρτα του Αρχαγγέλου, όμως ο Σέρβος επιθετικός αποδεικνύει και φέτος, όπως και την περσινή σεζόν, ότι αποτελεί μία καλή επιλογή για την γραμμή κρούσης.

Θεωρείται αμφίβολο εάν θα αποτελέσει μέρος του ρόστερ και για την επόμενη χρονιά, αλλά το σίγουρο είναι ότι ο Ντράζιτς θα θυμάται τη θητεία του στον ΑΠΟΕΛ και την ιδιαίτερη σχέση με τους οπαδούς της ομάδας.