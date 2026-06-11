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Δεν θέλουν να τραβήξει πολύ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Δεν θέλουν να τραβήξει πολύ

Με τον Ζήση Βρύζα να έχει ήδη πιάσει δουλειά, έστω και εξ αποστάσεως τουλάχιστον για την ώρα, στον ΑΠΟΕΛ φουλάρουν για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Αυτό που τώρα αποτελεί προτεραιότητα για τους γαλαζοκιτρίνους είναι η πρόσληψη του αντικαταστάτη του Πάμπλο Γκαρσία. Του προπονητή που θα καθοδηγήσει την ομάδα την επόμενη σεζόν. Ο Νίκος Παπαδόπουλος παραμένει το φαβορί για την τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ, με τους ιθύνοντες του συλλόγου, πάντως, να έχουν ως στόχο αυτό το κεφάλαιο να κλείσει το συντομότερο δυνατόν. Κι αυτό διότι στο ρόστερ θα γίνουν αρκετές αλλαγές. Συνεπώς, η άποψη του προπονητή όταν ο μεταγραφικός σχεδιασμός μπει για τα καλά στα βαθιά, παίζει τον πλέον σημαντικό ρόλο. Ο Ελλαδίτης προπονητής παρουσίασε έναν εξαιρετικό Λεβαδειακό την περσινή σεζόν στη Σούπερ Λιγκ, και στον ΑΠΟΕΛ θεωρούν πως με τη δυναμική που θα έχει ο σύλλογος από τον κόσμο του, μπορεί να δείξει παρόμοιο έργο και στην Κύπρο.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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