«Έδεσε» Γιαννακού ο ΑΠΟΕΛ, μια ανάσα και από Κούτσακο

Συνεχίζει να επενδύει στο κυπριακό στοιχείο η νέα διοίκηση του ΑΠΟΕΛ. Μετά τις ανανεώσεις με τους νεαρούς Πουρσαϊτίδη-Βρόντη, η ομάδα της πρωτεύουσας ανακοίνωσε -μέσω δηλώσεων του Πετεβίνου- επέκταση με τον Κωνσταντίνο Γιαννακού μέχρι το 2029.

Παράλληλα, είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Κούτσακο ο οποίος στην τρέχουσα σεζόν άρπαξε την ευκαιρία που του δόθηκε από τα μαλλιά, γι’ αυτό και η διοίκηση θέλει να τον διατηρήσει στον Αρχάγγελο. Ο 22χρονος σκόραρε ήδη 7 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ μετρά 26 συμμετοχές.