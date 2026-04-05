Ήταν από τους λόγους

Ο ΑΠΟΕΛ πέτυχε μία νίκη επί του Άρη η οποία του δίνει το δικαίωμα να ονειρεύεται για πιο ψηλά, με στόχο το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πιο εφικτή είναι η 4η θέση, νοουμένου πως θα προσφέρει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Για να έρθει η νίκη, ο Βιντ Μπέλετς, αποτέλεσε έναν από τους λόγους. Ειδικά στη φάση του 62ου λεπτού με διπλή επέμβαση στα σουτ των Γκάουσταντ και Εφαγκέ, κράτησε την ομάδα του στην ισοπαλία και στη συνέχεια ο Ντράζιτς πήρε την... πάσα και ο ΑΠΟΕΛ έφτασε στη νίκη.