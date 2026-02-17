Πρώτο με Εθνικό, τελευταίο με Εθνικό!

Ο Εθνικός άνοιξε και έκλεισε τη δεύτερη θητεία του Πρόδρομου Πετρίδη στον ΑΠΟΕΛ.

Ο αποχωρήσαντας πρόεδρος είχε αναλάβει την προεδρία της εταιρείας στις 4 Δεκεμβρίου 2013 και το πρώτο παιχνίδι των γαλαζοκιτρίνων με αυτόν στην ηγεσία του δ.σ. ήταν τρεις μέρες αργότερα (7/12/2013) με την ομάδα της Άχνας (διπλό με 2-0).

Ο Εθνικός έμελλε να ήταν αντίπαλος και στο τελευταίο ματς του ΑΠΟΕΛ με πρόεδρο τον Πρόδρομο, στην ήττα (3-2) της περασμένης Κυριακής (15/2).

Στη φωτογραφία ο Πετρίδης στο Δασάκι, στο ματς της 7ης Δεκεμβρίου 2013.