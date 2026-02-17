Παν.Συ.Φι ΑΠΟΕΛ: «Από σήμερα μπαίνουμε επίσημα στη νέα εποχή»

Με ικανοποίηση φαίνεται πως αποδέχτηκαν την παραίτηση του Πρόδρομου Πετρίδη από την προεδρία της εταιρείας, οι οργανωμένοι φίλοι του ΑΠΟΕΛ. Αμέσως μετά την ανακοίνωση, ο Παν.Συ.Φι των «γαλαζοκιτρίνων» προχώρησε στην πιο κάτω ανάρτηση για τη νέα εποχή.

Αναλυτικά: «Από σήμερα το ΑΠΟΕΛ μπαίνει επίσημα στη νέα εποχή. Αυτή η νέα αρχή πρέπει να μας βρει όλους ενωμένος και δυνατούς, έτσι ώστε να επαναφέρουμε το ΘΡΥΛΟ εκεί που ανήκει. Σε αυτή την προσπάθεια κανένας ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ δεν περισσεύει. Όσοι αγαπάνε πραγματικά τον ΘΡΥΛΟ θα βρίσκονται κοντά στην ομάδα. Τώρα είναι η ώρα να σηκώσουμε ξανά το ΑΠΟΕΛ στους δικούς μας ώμους. Για αυτούς που έφυγαν από τη ζωή με τη σημαία του ΑΠΟΕΛ και για όσους θα έρθουν και η πρώτη τους λέξη θα είναι αυτά τα 5 γράμματα. Η Ιστορία απαιτεί να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Και θα είμαστε».