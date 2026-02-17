Η ανακοίνωση του σωματείου ΑΠΟΕΛ χωρίς λέξη για Πρόδρομο

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ για την αποχώρηση του Πρόδρομου Πετρίδη και τον διορισμό του Χάρη Φωτίου στη θέση του προέδρου, ακολούθησε ανακοίνωση και από το σωματείο των γαλαζοκιτρίνων.

Το σωματείο αναφέρεται στη νέα αρχή και την ανάγκη να βρει τους πάντες στην ομάδα ενωμένους ενώ εύχεται καλή αρχή στον Χάρη Φωτίου σημειώνοντας ότι θα στηρίξει κάθε ενέργεια που έχει στόχο τη σταθερότητα, την ενότητα και την πρόοδο του.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην ανακοίνωση του σωματείου δεν υπάρχει καμία αναφορά στον απερχόμενο πρόεδρο Πρόδρομο Πετρίδη.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Από σήμερα αρχίζει μια νέα περίοδος για τον ΑΠΟΕΛ.

Αυτή η νέα αρχή χρειάζεται να μας βρει ενωμένους, ώστε όλοι μαζί να οδηγήσουμε τον ΑΠΟΕΛ εκεί που του αξίζει να βρίσκεται.

Ευχόμαστε στον Χάρη Φωτίου καλή αρχή στο νέο ρόλο που αναλαμβάνει στο ποδοσφαιρικό τμήμα και δηλώνουμε ότι ως Σωματείο στηρίζουμε κάθε ενέργεια που έχει ως στόχο τη σταθερότητα, την ενότητα και την πρόοδο του ΑΠΟΕΛ.

Σε μια χρονιά όπου ο ΑΠΟΕΛ συμπληρώνει 100 Χρόνια Ιστορίας και επιτυχιών, η ευθύνη όλων μας είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η πορεία ενός αιώνα μας καθοδηγεί να συνεχίσουμε με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα.

Με σεβασμό στην Ιστορία μας και ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές, προχωράμε μπροστά.