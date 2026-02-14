ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έριξε τεσσάρα και πάει φορτσάτη στο Καραϊσκάκη η Λεβερκούζεν

Δημοσιευτηκε:

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στη Bundesliga, επικρατώντας με άνεση της Ζανκτ Πάουλι με 4-0 και ταξιδεύει πλέον στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με ανεβασμένη ψυχολογία για τη μάχη με τον Ολυμπιακό στο Champions League. Οι «ασπιρίνες» καθάρισαν το παιχνίδι από νωρίς, βρίσκοντας δύο γρήγορα γκολ στο πρώτο μέρος και άλλα δύο στο δεύτερο, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους.

Ο Κουάνσα άνοιξε το σκορ στο 13', ο Σικ έκανε το 2-0 μόλις ένα λεπτό αργότερα, ενώ στην επανάληψη ο Ταπσομπά (52') και ο Πόκου (78') ολοκλήρωσαν το… πάρτι της Λεβερκούζεν.

Την ίδια ώρα, η Μπάγερν Μονάχου πέρασε χωρίς δυσκολία από τη Βρέμη, επικρατώντας 3-0 της Βέρντερ. Ο Χάρι Κέιν χρειάστηκε μόλις τρία λεπτά (22'-25') για να σκοράρει δύο φορές και να βάλει τις βάσεις της νίκης, φτάνοντας τα 500 γκολ στην καριέρα του, με τον Γκορέτσκα να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 70'. Οι Βαυαροί διατήρησαν έτσι τη διαφορά τους από την Ντόρτμουντ και παραμένουν σταθερά στην κορυφή.

Στη Φρανκφούρτη, η Άιντραχτ έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Γκλάντμπαχ, επικρατώντας με 3-0 χάρη στα τέρματα των Μπράουν (24'), Αμαϊμούνι (34') και Κνάουφ (75'). Εξίσου επιβλητική ήταν και η Χόφενχαϊμ, που νίκησε 3-0 τη Φράιμπουργκ με γκολ των Ασλάνι (46'), Καμπάκ (51') και Γκέντρεϊ (95').

Στο Αμβούργο, η Ουνιόν Βερολίνου προηγήθηκε με πέναλτι του Κέρφελντ στο 28', όμως οι γηπεδούχοι γύρισαν το παιχνίδι πριν το ημίχρονο με τους Κόνιγκσντορφερ (35') και Καπάλντο (45'). Ο Κόνιγκσντορφερ χτύπησε ξανά στο 82' για το 3-1, με την Ουνιόν να μειώνει στο 89' με τον Ίλιτς, χωρίς όμως να μπορέσει να απειλήσει περισσότερο.

sport-fm.gr

Διαβαστε ακομη