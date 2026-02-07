ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υποψηφιότητα Πίτερ Ολαγίνκα... των 3,5 εκατομμυρίων για τον ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Υποψηφιότητα Πίτερ Ολαγίνκα... των 3,5 εκατομμυρίων για τον ΑΠΟΕΛ

Μεταγραφικό σενάριο για τους γαλαζοκιτρίνους της Λευκωσίας

Από τη στιγμή που υπάρχει ανοικτό παράθυρο για ενίσχυση με άνεργο ποδοσφαιριστή, αιωρείται η πιθανότητα να προχωρήσει ο ΑΠΟΕΛ και σε νέα μεταγραφή. Όπως φαίνεται, η πρόθεση είναι να υπάρξει μία επιπρόσθετη επιλογή στην επιθετική γραμμή.

Μάλιστα, ήδη κυκλοφόρησε κι ένας υποψηφίους που εξετάζεται από τους ιθύνοντες των γαλαζοκιτρίνων. Ο λόγος για τον Πίτερ Ολαγίνκα, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος εδώ και κάποιους μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Ερυθρό Αστέρα. Γενικότερα έχει έξνα πλούσιο βιογραφικό στην καριέρα του, με την χρηματιστηριακή του αξία να δίνεται από το transfermark στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, με τελευταία αξιολόγηση τον Οκτώβριο του 2025.

Θυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο προστέθηκαν στο ρόστερ οι Μίλος Ντέγκενεκ και Ντάνιελ Μαντσίνι, με τον πρώτο να έχει καταγράψει ήδη τα πρώτα λεπτά, κάτι που αναμένεται να γίνει σύντομα και με τον δεύτερο.

Το βιογραφικό του Ολαγίνκα

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με φόρα πάει στον... μονόδρομο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

SuperLeague: Σημαντικά παιχνίδια για όγδοη θέση και παραμονή

Ελλάδα

|

Category image

Παίζει με Εθνικό... σκέφτεται ΑΠΟΕΛ!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Από το Παρίσι ξεκινάει η αγωνιστική χρονιά για τον Τζουντόκα Πέτρο Χριστοδουλίδη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Υποψηφιότητα Πίτερ Ολαγίνκα... των 3,5 εκατομμυρίων για τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η FIFA ήρε την απαγόρευση μεταγραφών στην Μποταφόγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόβλημα με Ροντρίγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Άρης ψάχνει ηγέτη, ο Κάστανος έχει δουλειά

ΑΡΗΣ

|

Category image

Κυπριακό ποδόσφαιρο: Τελικά, ο στάβλος του Αυγεία δεν καθάρισε

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χιμένεθ: «Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες μέχρι το τέλος - Μυαλό, καρδιά και ένταση με τον ΠΑΟΚ»

Ελλάδα

|

Category image

Σούπερ Λιγκ: Παιχνίδια-φωτιά για όγδοη θέση και πλέι άουτ

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Παρών ο Παπασταύρου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κέρδος ό,τι και να γίνει

ΑΕΛ

|

Category image

«Καυτή» μάχη στο «Αμμόχωστος» με αύρα... σαλονιών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Με αλλαγές η ΑΕΚ στις Σέρρες

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη