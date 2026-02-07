Υποψηφιότητα Πίτερ Ολαγίνκα... των 3,5 εκατομμυρίων για τον ΑΠΟΕΛ

Από τη στιγμή που υπάρχει ανοικτό παράθυρο για ενίσχυση με άνεργο ποδοσφαιριστή, αιωρείται η πιθανότητα να προχωρήσει ο ΑΠΟΕΛ και σε νέα μεταγραφή. Όπως φαίνεται, η πρόθεση είναι να υπάρξει μία επιπρόσθετη επιλογή στην επιθετική γραμμή.

Μάλιστα, ήδη κυκλοφόρησε κι ένας υποψηφίους που εξετάζεται από τους ιθύνοντες των γαλαζοκιτρίνων. Ο λόγος για τον Πίτερ Ολαγίνκα, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος εδώ και κάποιους μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Ερυθρό Αστέρα. Γενικότερα έχει έξνα πλούσιο βιογραφικό στην καριέρα του, με την χρηματιστηριακή του αξία να δίνεται από το transfermark στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, με τελευταία αξιολόγηση τον Οκτώβριο του 2025.

Θυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο προστέθηκαν στο ρόστερ οι Μίλος Ντέγκενεκ και Ντάνιελ Μαντσίνι, με τον πρώτο να έχει καταγράψει ήδη τα πρώτα λεπτά, κάτι που αναμένεται να γίνει σύντομα και με τον δεύτερο.

Το βιογραφικό του Ολαγίνκα