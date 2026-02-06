Χρειάζεται να το αντιστρέψει

Δεν βαίνουν καλώς τα πράγματα στον ΑΠΟΕΛ στις τελευταίες αγωνιστικές. Μετά την ήττα (2-0) στο εξ αναβολής παιχνίδι με την Πάφο FC, οι γαλαζοκίτρινοι μετρούν μόλις τέσσερις βαθμούς στους τελευταίους τέσσερις αγώνες κι όπως ήταν φυσικό επακόλουθο οπισθοχώρησαν στη μάχη για τις πάνω θέσεις.

Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία βρίσκεται πλέον στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και χρειάζεται άμεσα να αντιστρέψει την κατάσταση. Το ερχόμενο παιχνίδι, την Κυριακή (16:00) στο ΓΣΠ απέναντι στην ΑΕΚ μοιάζει σαν την τελευταία ευκαιρία για το συγκρότημα της Λευκωσίας για να δείξει ότι δεν ξόφλησε και πρέπει να υπολογίζεται στα διάφορα σενάρια για την εξασφάλιση των προνομιούχων θέσεων στο πρωτάθλημα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν θα δώσει περαιτέρω δικαιώματα για την αμφισβήτηση της παρουσίας του στην πρώτη εξάδα.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ, για τον ΑΠΟΕΛ θα ακολουθήσει παιχνίδι κυπέλλου με την Ένωση, απέναντι στην οποία θεωρητικά είναι το απόλυτο φαβορί για να περάσει στην ημιτελική φάση. Άλλωστε, το κύπελλο αποτελεί στην παρούσα φάση η μοναδική διέξοδος για τον ΑΠΟΕΛ να μην μείνει με άδεια χέρια στο τέλος της χρονιάς.