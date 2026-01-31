Κτύπησε σε ένα δίλεπτο στο φινάλε και βλέπει ψηλά ο ΑΠΟΕΛ

Δεν τρίτωσε το… κακό για τον ΑΠΟΕΛ που έπειτα από δύο αγωνιστικές, επέστρεψε στον δρόμο των επιτυχιών, επικρατώντας στο ΓΣΠ ως τυπικά φιλοξενούμενος του Ολυμπιακού με 0-2.

Ένα σκορ που διαμορφώθηκε προς το φινάλε και μέσα σε δύο λεπτά, έπειτα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντράζιτς (80΄) σε χέρι του Λουκουμπάρ που έφερε και την αποβολή του αλλά και κεφαλιά του Κούτσακου στο 82ο λεπτό.

Με το… διπλό το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία, το οποίο την Τετάρτη θα δώσει τον εξ αναβολής αγώνα με την Πάφο στο «Στέλιος Κυριακίδης», ναι μεν έμεινε στην 6η θέση (36 βαθμούς), πλησίασε ωστόσο στο -1, την Πάφο και τον Άρη.

Ο Ολυμπιακός που προερχόταν από δύο σερί νίκες (Πάφο, Ένωση), έμεινε στους 23 βαθμούς και την 8η θέση.

Σε μία αναμέτρηση που οι γαλαζοκίτρινοι είχαν καλύτερα πατήματα και απείλησαν περισσότερο. Όσο πλησίαζε το τέλος πίεσαν περισσότερο και η υπεροχή τους καρποφόρησε με τα γκολ των δύο φορ της ομάδας. Μάλιστα ο Ντράζιτς είχε περάσει λίγα λεπτά προηγουμένως στην αναμέτρηση,.

Το LIVE του αγώνα

Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση

82΄ - ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ: Κόρνερ από τον Τομάς, κεφαλιά από τον Κούτσακο και οι γαλαζοκίτρινοι απλοποιούν τα πράγματα, ένα γκολ στο οποίο φέρει ευθύνη ο Ταλιχμανίδης.

80΄ - ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ: Δεν αστοχεί από τα έντεκα βήματα ο Ντράζιτς και δίνει προβάδισμα στους γαλαζοκίτρινους.

78΄ - Πέναλτι για τον ΑΠΟΕΛ και κόκκινη κάρτα στον Λουκουμπάρ που έκανε χέρι σε πλασέ του Αμπάγκνα.

68΄ - Στη σωστή θέση ο Ταλιχμανίδης, μαζεύει το σουτ από τον Κούτσακο.

50΄ - Μετά από παρέμβαση του VAR, ο Χριστοφόρου αλλάζει απόφαση και δίνει κίντρινη στον αμυντικό του Ολυμπιακού.

48΄ - Ο Μάριος Χριστοφόρου δίνει ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στον Ολυμπιακό σε μαρκάρισμα του Τζεπάρ στον Διαμαντάκο.

Έναρξη β΄ ημιχρόνου

Μετά από πεντάλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώθηκε το α΄ μέρος

40' Επικίνδυνο σουτ του Κούτσακου, η μπάλα έξω.

28΄΄ Μεγάλη απόκρουση από τον Μπέλετς, μετά από το δυνατό σουτ του Χαραλάμπους.

20' Πρόβλημα αντιμετωπίζει ο διαιτητής Ανδρέας Τεχράνυ, ο οποίος δεν μπορεί να συνεχίσει. Θέση στο γήπεδο παίρνει ο τέταρτος διαιτητής Μάριος Χριστοφόρου.

19' Κεφαλιά του Ζοάο Μάριο, μπλοκάρει ο Μπέλετς.

15' Γύρισμα του Διαμαντάκου, σουτ του Τομάς, η μπάλα στο δοκάρι.

12' Σουτ από τον Τομάς, η μπάλα μόλις έξω.

8' Διώξιμο του Ταχλιμανίδη, η μπάλα βρίσκει στον Διαμαντάκο και πάει άουτ.

Ξεκίνησε το ματς:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Φελίπε, Μπαρμπόσα, Κονομής, Χρίστου, Τζεπάρ, Χαραλάμπους (72΄ Στεφάνου), Tαβάρες, Ζοάο Μάριο (46΄ Λουκουμπάρ), Ομορόβα (81΄ Ίντζια), Πικής.

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Νανού, Λαΐφης, Ντέγκενεκ, Μιρ, Ρόσα, Μέουρερ (60΄ Πουρσαϊτίδης), Αμπάγκνα, Τομάς, Κούτσακος (84΄ Ντάλσιο), Διαμαντάκος (74΄ Ντράζιτς).

ΣΚΟΡΕΡ: -/ 80΄ πέν. Ντράζιτς, 82΄ Κούτσακος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/ 49΄ Τζεπάρ, 71΄ Λουκουμπάρ

ΚΟΚΚΙΝΗ: Λουκουμπάρ (2η κίτρινη στο 79΄)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

VAR : Hansen Jonas Hedegaard

AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης