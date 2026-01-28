Επιτέλους... σωματείο ΑΠΟΕΛ!

Με τη σημερινή έκδοση της ανακοίνωσης του σωματείου ΑΠΟΕΛ σχετικά με τα όσα εκ νέου ακούγονται για Βραζιλιάνους επενδυτές, δεν είναι λίγοι οι φίλοι των γαλαζοκιτρινων που αναφώνησαν, «επιτέλους υπάρχει το σωματείο!».

Όντως το σωματείο που είχε να επιτελέσει σημαντικό ρόλο στην ποδοσφαιρική εταιρεία, όχι μόνο αδιαφόρησε τα τελευταία χρόνια για το ποδόσφαιρο αλλά και τα τμήματα που άλλοτε είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο (μπάσκετ, βολει), βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αφθαρσιας. Παράλληλα το οίκημα εδώ και πέντε χρόνια παραμένει κλειστό.

Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ ελπιζει ότι, έστω και τώρα κάτι αλλάζει και το σωματείο θα παίξει το ρόλο που πρέπει και θα οδηγήσει τον ΑΠΟΕΛ με περηφάνια στα 100χρονα του!

ΚΟΠΙΣ