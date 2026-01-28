Όταν φοράς τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ

«Δεν είδα το απαιτούμενο πάθος από τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Όταν μπαίνεις στο γήπεδο και παίζεις για τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ πρέπει να πεθαίνεις μέσα στο γήπεδο».

Τα πιο πάνω δεν τα δήλωσε όποιος κι όποιος αλλά ο Μαρίνος Σατσιάς, ένας παλιός παίκτης και νυν προπονητής της Ομόνοιας Αραδίππου, ο οποίος τίμησε όσο λίγοι τη γαλαζοκίτρινη φανέλα. Φορώντας μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ο Σατσιάς είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει καλά τον ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι της περασμένης Παρασκευής όπου τα «περιστέρια» πήραν ισοπαλία 1-1.

Σημείο λοιπόν που απουσιάζει από τον ΑΠΟΕΛ το πάθος, ιδιαίτερα από τον καιρό που έφυγε ο Πιέρος Σωτηρίου, ο οποίος εκτός από σκόρερ ήταν και ο άνθρωπος των αποδυτηρίων, μαζί με τον Λαΐφη.