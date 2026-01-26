Όλα πλέον επί δέκα…

Ο ΑΠΟΕΛ, με τον Πάμπλο Γκαρσία στο τιμόνι, μπήκε σε αυτό το μονοπάτι στη μεγαλύτερη διάρκεια (έως τώρα) του πρωταθλήματος. Η ομάδα με συνεχόμενες νίκες, ιδιαίτερα στην αρχή του φετινού μαραθωνίου, διατηρούσε στενή επαφή με την κορυφή, κατάφερε να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και ο κόσμος παρέμεινε ζεστός. Αυτό το τελευταίο ήταν και το πιο βασικό κομμάτι του εν λόγω στοιχήματος.

Από εκεί και πέρα, γνώριζαν στον ΑΠΟΕΛ πως όταν θα ερχόταν η αγωνιστική κρίση της ομάδας, όλα τα προβλήματα, τα οποία -η αλήθεια- δεν έκρυψαν, θα πάρουν απότομα περισσότερο βάρος. Και σε συνδυασμό με την πίεση του κόσμου, συνολικά θα γίνουν επί 10.

Κάτι τέτοιο φαίνεται να συμβαίνει τώρα. Η εικόνα της ομάδας στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου δικαιολογεί το αποτέλεσμα. Το παιχνίδι έδειχνε εξαρχής πως θα κριθεί στο 1-0 και ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να το πετύχει σκοράροντας προς το τέλος του αγώνα. Αυτό που δεν κατάφερε ήταν τουλάχιστον να διατηρήσει την ψυχραιμία του προκειμένου τουλάχιστον να διαφυλάξει το υπέρ του προβάδισμα. Ο Καλλής ισοφάρισε και τα «περιστέρια» πήραν έναν βαθμό που κακά τα ψέματα δικαιούνταν, έτσι…

Ο ΑΠΟΕΛ είναι σε αγωνιστική κρίση. Και όπως είναι λογικό, ο κόσμος αντιδρά. Το κακό δεν είναι πως δεν αντιδρά μόνο για το αγωνιστικό. Κι αυτό λογικό είναι.

Ισοπαλία με Ομόνοια Αραδίππου εντός, ήττα από Απόλλωνα, δύσκολη νίκη με Ακρίτα. Αυτά είναι τα τελευταία τρία αποτελέσματα της ομάδας στο πρωτάθλημα. Αποτελέσματα τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την πέμπτη πλέον θέση. Αν ο Απόλλωνας κερδίσει το δικό του παιχνίδι πάει στους 36 και προσπερνά τους γαλαζοκίτρινους στη βαθμολογία.

Η διοίκηση λοιπόν πρέπει πλέον να βρει τους τρόπους να καταφέρει η ομάδα να ξεπεράσει την αγωνιστική αυτή κρίση. Και παράλληλα να βρει και μία οριστική λύση για το φλέγον θέμα του οικονομικού.

Ο Πάμπλο Γκαρσία μίλησε για προσωπικότητες. Προφανώς και αυτές δεν αγοράζονται από τα φαρμακεία και τα σουπερμάρκετ. Αυτές δημιουργούνται εάν δεν υφίστανται ήδη σε μία ομάδα. Είναι όμως αυτός ένας τόσο σημαντικός παράγοντας που δεν επέτρεψε στον ΑΠΟΕΛ να κερδίσει ένα εντός έδρας παιχνίδι με μία ομάδα που έχει ως στόχο να παραμείνει στην κατηγορία;