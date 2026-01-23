ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άμεσα μετά το τέλος του εμπάργκο του ΑΠΟΕΛ

Μετά τη λύση και το ξεκαθάρισμα με όλες τις υποθέσεις που έφεραν εμπάργκο μεταγραφών στον ΑΠΟΕΛ, έγινε εφικτό να εγγραφεί και επίσημα ο Μίλος Ντέγκενεκ, ο οποίος είχα ανακοινωθεί από τους γαλαζοκιτρίνους στις 10 Ιανουαρίου.

Αφού… εξαφανίστηκε το εμπάργκο ο Αυστραλός αμυντικός μπήκε και στην πρώτη αποστολή και μάλιστα ο Πάμπλο Γκαρσία τού έδωσε φανέλα βασικού.

Συγκεκριμένα, βρίσκεται στο αρχικό σχήμα για τον αγώνα της ομάδας της Λευκωσίας απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου.

