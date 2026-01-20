Από την επιστολή του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ για τους διαιτητές... μέχρι την εξέλιξη με την τράπεζα στη Βραζιλία

Μετά από καιρό ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πετεβίνος, έκανε ραδιοφωνικές δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM) και τοποθετήθηκε για όλα όσα αφορούν τους γαλαζοκιτρίνους.

Για την επιστολή που στάλθηκε στη ΚΟΠ για τη διαιτησία και τον Μενέλαο Αντωνίου: «Καταρχάς δεν ήταν η πρώτη επιστολή. Ούτε καν ένας μήνας δεν πέρασε από την προηγούμενη επιστολή που στείλαμε στον κύριο Νταμάτο για τη κακή διαιτησία του Κωνσταντίνου Φωτίου στο ΑΠΟΕΛ-ΕΝΥ. Διακρίνουμε ότι υπάρχουν κάποιοι διαιτητές που θεωρούνται ελίτ που δυστυχώς παρουσιάζουν αδυναμίες που στο τέλος της ημέρας στοιχίζουν σε ομάδες. Στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ υπήρξε ένα μπαράζ δηλώσεων προηγουμένως. Κατά τη δική μας αντίληψη προχθές υπήρξε μια διαιτησία που καθόρισε κατά μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα. Στη χθεσινή μας επιστολή σημειώσαμε τρεις φάσεις. Η πρώτη ήταν η λάθος παράβαση που υπέδειξε ο διαιτητής στο πρώτο πέναλτι του Απόλλωνα. Η δεύτερη λάθος απόφαση ήταν στη φάση με τον Μπέλετς. Η 3η φάση ήταν η επίσης λάθος παράβαση που δεν υπέδειξε ο διαιτητής στη φάση του 33’ όπου υπήρξε καθαρή παράβαση πέναλτι πάνω στον Ντράζιτς. Αυτό το οποίο μας προβληματίζει περισσότερο είναι ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι είχαμε και ξένο VARίστα. Τέτοιες διαιτησίες σε κρίσιμα παιχνίδια θα επηρεάσουν και την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Αυτά είναι που σημειώνουμε στην επιστολή μας. Δεν επιθυμούμε να διαιτητεύουν αγώνες του ΑΠΟΕΛ ο Μενέλαος Αντωνίου και ο Κωνσταντίνος Φωτίου. Αν αυτό το παιχνίδι ήτα στο ΓΣΠ με υπόδειξη δυο πέναλτι υπέρ του ΑΠΟΕΛ, θα ακούγαμε πολλά. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Αν ο ΑΠΟΕΛ υπέρ της καθόδου ξένων διαιτητών στο γήπεδο: «Προχθές είχαμε ξένο διαιτητή στο VAR. Το θέμα είναι τι επιπέδου διαιτητές έρχονται, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Ο ΑΠΟΕΛ θέλει ξένους διαιτητές ελίτ που είναι καλύτεροι από αυτούς που έχουμε».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα ενόψει Ομόνοιας Αραδίππου: «Θα απουσιάζει ο Μπέλετς λόγω τιμωρίας. Θα λείψει και ο Νανού λόγω καρτών. Μαρκίνος και Σταφυλίδης θα παίξουν με Ομόνοια Αραδίππου και δεν θα αγωνιστούν κόντρα στον Ολυμπιακό».

Για τους τραυματίες: «Θα αξιολογηθεί η κατάσταση των Ντάλσιο και Ρόσα. Ο Μάγιερ δύσκολα θα προλάβει ενώ δεδομένα εκτός θα είναι ο Μαϊόλι».

Για τις δυνατότητες της ομάδας: «Ο ΑΠΟΕΛ έχει υλικό που μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδες. Οι τραυματισμοί και οι απουσίες σαφώς και επηρεάζουν. Αυτή η ομάδα έχει την ικανότητα για να είναι διεκδικητική. Δεν έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη προς την ομάδα σε καμία περίπτωση».

Για το μεταγραφικό εμπάργκο: «Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να μας τύχει στον ΑΠΟΕΛ. Είχαμε πέντε απαγορευτικά, έχουν φύγει τα τέσσερα. Εδώ και 10 μέρες προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Μέχρι και μέχρι στιγμής αυτό έχει καταστεί αδύνατο. Έχουμε στείλει δεκάδες μέιλ. Ο τραπεζικός λογαριασμός του Μεχρί που έχει καταχωρήσει είναι λανθασμένος. Δυστυχώς αναμένουμε ακόμη ανταπόκριση. Στο Ιράν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας. Έχουμε εξαντλήσει τα πάντα. Κάναμε το πρωί μια κίνηση για επικοινωνήσουμε με άνθρωπο της FIFA. Έχει γίνει και η πληρωμή στον συγκεκριμένο λογαριασμό με απόδειξη. Αν δεν πιστοποιηθεί η πληρωμή από την τράπεζα τότε δεν μπορείς να προχωρήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι θα λήξει το θέμα μέσα στις επόμενες 24 ώρες».

Αν θα γίνουν κι άλλες μεταγραφές: «Η βαρύτητα έχει δοθεί στην εξεύρεση ενός ακραίου επιθετικού και δεν αποκλείω να προκύψουν εξελίξεις τα επόμενα 24ωρα».

Για τα δεδομένα με τους Βραζιλιάνους επενδυτές: «Υπάρχει πολύ μεγάλη εξέλιξη. Σε όλο αυτό το διάστημα έχει γίνει αρκετά μεγάλη δουλειά. Είμαστε προ τελικών εξελίξεων σε ότι αφορά στην προσπάθεια που έγινε το τελευταίο διάστημα. Η διαφορά από την προηγούμενη περίπτωση είναι στα εξής σημεία: Ο ΑΠΟΕΛ έχει κάνει όλες τις διαδικασίες για να δημιουργήσει λογαριασμό σε βραζιλιάνικη τράπεζα. Αυτός ο λογαριασμός θα αποτελέσει την οδό για να διοχετευτούν λεφτά στην ομάδα. Σε όλο αυτό το διάστημα ο κ. Αλμέιδα είχε κάνει επαφές με διάφορους ανθρώπους και εταιρείες που έχουν δημιουργήσει ένα επενδυτικό γκρουπ όπου συμμετέχουν συγκεκριμένες εταιρείες και άτομα. Επί της ουσίας, για να ενεργοποιηθεί αυτό το γκρουπ πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και είμαστε πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Κάποια σημεία είναι εντελώς διαφορετικά από την προηγούμενη περίπτωση».