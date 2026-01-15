H πρώτη θα βάλει… όρια

Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για την κυριακάτικη (18/01, 19:00) αναμέτρηση κόντρα στον Απόλλωνα μπαίνει ο ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι θα πάνε σε ένα στάδιο στο οποίο δεν κέρδισαν ποτέ τους γαλάζιους από τον καιρό που άνοιξε τις πύλες του. Με ενδεχόμενη πρώτη νίκη στο «Αλφαμέγα», κόντρα στην ομάδα της Λεμεσού, ο ΑΠΟΕΛ θα θέσει και τα όρια όσον αφορά τους στόχους για τη συνέχεια.

Το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία παίρνοντας τρίποντο θα κρατήσει σε απόσταση τις ομάδες που καραδοκούν και παράλληλα θα κρατηθεί σε τροχιά για να ανεβεί στις πιο πάνω θέσεις, μένοντας δυνατά εντός των αρχικών στόχων για διεκδίκηση των προνομιούχων θέσεων. Αυτή τη στιγμή –έχοντας αγώνα λιγότερο αφού εκκρεμεί ο αναβληθείς αγώνας με την Πάφος FC- είναι στην 5η θέση με 32 βαθμούς, δυο μπροστά από τον προσεχή αντίπαλό του και ισάριθμους πίσω από την τέταρτη ΑΕΚ.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, πέραν του μόνιμα παροπλισμένου Πιέρου Σωτηρίου, εκτός είναι επίσης οι Μαϊόλι και Ρόσα. Από εκεί και πέρα, αμφίβολος είναι ο Μάγιερ, ενώ εκφράζεται αισιοδοξία ότι θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ο Ντάλσιο. Σχετικά με τον νεοφερμένο Μίλος Ντέγκενεκ και το κατά πόσο θα είναι στη διάθεση του Πάμπλο Γκαρσία εξαρτάται από το εάν θα εγγραφεί κανονικά στην ΚΟΠ.