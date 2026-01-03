Δεν πάει πουθενά ο Πετρίδης, αλλά κάνει σειρά συναντήσεων για το μέλλον του ΑΠΟΕΛ!

Κατηγορηματικά διαψεύδεται από τον Πρόδρομο Πετρίδη σχετικά με οριστικές εξελίξεις και αποχώρησή του. Ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, μετά τη νίκη επί της Ένωσης, μίλησε στη Cablenet και θέλησε να τονίσει ότι η διοίκηση του δουλεύει να βρει και πάλι τους τρόπους για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της.

«Επαναλαμβανόμενοι τον εαυτό μας κάθε φορά. Η διοίκηση στον ΑΠΟΕΛ υπάρχει και θα υπάρχει και δεν θα βρεθεί σε κανένα αδιέξοδο. Όπως είμαστε τόσα χρόνια, από τις λύσεις που βρισκόμαστε από τους τρίτους και τους τέταρτους. Αυτό διαβεβαιώνουμε και τώρα τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ.

Το να κάνω διαβουλεύσεις και να βλέπω πρώην και νυν διοικητικά στελέχη είναι δικαίωμα μου και υποχρέωση μου να διαφυλάξω τα συμφέροντα του ΑΠΟΕΛ. Μέχρι που θα βρίσκομαι στο τιμόνι, οι λύσεις θα βρίσκονται. Τα υπόλοιπα είναι για κατανάλωση.

Τα δημοσιεύματα είναι απλά για κατανάλωση και τίποτε άλλο. Συναντήσεις και διαβουλεύσεις κάνω εδώ και χρόνια. Και τώρα θα κάνω, όταν φύγω από εδώ θα έχω μια συνάντηση για τον ΑΠΟΕΛ. Η πόρτα είναι ανοιχτή για οποίον θέλει. Η διοίκηση κάνει διαβουλεύσεις με υποψήφιους επενδυτές είτε από την Κύπρο είτε από το εξωτερικό».

Επιπλέον, όπως ανάφερε από βδομάδας θα γίνει αποπληρωμή του εμπάργκο και θα προχωρήσει σε μεταγραφές η ομάδα, κάνοντας λόγο για έναν ποδοσφαιριστή που έχει συζητηθεί με τον προπονητή.

«Θα προχωρήσουμε από εβδομάδας σε αποπληρωμή των εμπάργκο και άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις που έχουμε.