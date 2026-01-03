Γκαρσία: «Δεν είναι εύκολο όταν υπάρχει ανακατωσούρα»

Οι δηλώσεις από τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, μετά από τη νίκη επί της Ένωσης.

«Ένα παιχνίδι το οποίο κυριαρχήσαμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το καλύψυμε το χαμένο έδαφος. Η ομάδα ανταποκρίθηκε, πρέπει να συνεχίσουμε, φυσικά μας λείπουν κάποιοι παίχτες τώρα. Έχουμε να ξεκουραστούμε, έχουμε τώρα το κύπελλο. Συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Δεν είναι εύκολο να διατηρήσεις την συγκέντρωση σου όταν υπάρχει αρκετή ανακατωσούρα όμως πρέπει να συνεχίσουμε».

Για το τι σημαίνει η αναφορά του περί ανακατωσούρας: «Είναι αυτά που βλέπει όλος ο κόσμος. Πρέπει να συγχαρούμε τους παίκτες. Δεν είναι εύκολο όμως δίνουν το 100% των δυνάμεων τους. Όπως έχετε δει είχαμε και απώλειες και δεν μπορούσαμε να γεμίσουμε τον πάγκο. Περιμένουμε να έρθει μια μεταγραφή. Να προσπαθήσουμε να καλύψουμε τη διαφορά στην βαθμολογία και συνεχίζουμε».

Για την αποχώρηση του Σατσιά: «Πάντα η ομάδα είναι σοβαρή. Σε όλα τα παιχνίδια, ασχέτως του αποτελέσματος. Έχετε ρωτήσει τον ίδιο γιατί έχει φύγει; Για μένα ο Σατσιάς δεν είχε πολλές συμμετοχές, ήταν στα σχέδια μου, πιστεύω στους νέους. Πιστεύω ότι ο ίδιος είναι ικανοποιημένος που πήγε στον Παναιτωλικό αλλά αυτό πρέπει να ρωτήσετε. Θεωρώ ότι τους παίκτες που βγαίνουν από τα σπλάχα της ομάδας πρέπει να τους κρατούμε»