Τέλος το εμπάργκο - Ανοίγει ο δρόμος για ενίσχυση στον ΑΠΟΕΛ!

Θετικά νέα για τους γαλαζοκίτρινους!

Διευθετήθηκε αισίως και η τελευταία εκκρεμότητα που υπήρχε στην ομάδα του Γκαρσία. Το πρόβλημα αφορούσε την υπόθεση Μεχρί, η οποία καθυστέρησε λόγω δυσκολιών στην επικοινωνία με το Ιράν λόγω των εξεγέρσεων, ωστόσο πλέον έχει τακτοποιηθεί πλήρως.

Με την εξέλιξη αυτή, οι πρωτευουσιάνοι μπορούν ξανά να προχωρούν κανονικά σε εγγραφές και προσθήκες ποδοσφαιριστών, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό. Ενώ ο Μίλος Ντέγκενεκ, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας τίθεται άμεσα διαθέσιμος στο συγκρότημα του Ουρουγουανού τεχνικού.