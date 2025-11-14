«Με σκυφτό κεφάλι, χειροκροτείς προς τον κόσμο και φεύγεις»
Ο Βάσος Ηλιάδης τοποθετήθηκε με αφορμή τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν από τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι με την Ομόνοια
Ο πρώην διοικητικός παράγοντας των «γαλαζοκιτρίνων» μίλησε για το εν λόγω σκηνικό στην εκπομπή της Cablenet, OVERLAP.
Η τοποθέτησή του:
«Όταν μία μεγάλη ομάδα, που έχει τους πιο πολλούς τίτλους στο πρωτάθλημα, φέρνει μία ισοπαλία ή μία βαριά ήττα, η άποψη μου, πας, χειροκροτείς τον κόσμο και πας στα αποδυτήρια»
Δείτε το βίντεο στο σημείο 14.45: