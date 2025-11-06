To έξτρα κίνητρο για Γκαρσία!

Ένα ντέρμπι με την «αιώνια» αντίπαλο είναι πάντα σημαντικό. Όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, όπως και να έχουν τα βαθμολογικά δεδομένα. Πόσω μάλλον αυτή τη στιγμή για τον ΑΠΟΕΛ που βρίσκεται δυο πόντους πίσω από την Ομόνοια (22-20) και με νίκη στο μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής (09/11, 19:00) θα την ισοσκελίσει στη βαθμολογία. Ο αγώνας θα είναι και η πρώτη γεύση από το μεγαλύτερο ντέρμπι της Κύπρου για πολλούς παίκτες στο ρόστερ των γαλαζοκιτρίνων, όπως φυσικά και για τον προπονητή της ομάδας Πάμπλο Γκαρσία. Ο Ουρουγουανός τεχνικός, ο οποίος έζησε στην Ελλάδα την ατμόσφαιρα ενός τοπικού ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, στο παλμαρές του έχει αντιμετωπίσει ξανά τους πράσινους της Λευκωσίας. Με δεδομένο ότι τότε η Ομόνοια είχε κερδίσει τον αγώνα, σε μία ήττα που στοίχισε στον Γκαρσία και την ομάδα, σύμφωνα και με δηλώσεις που έκανε ο ίδιος μετά τον αγώνα.

Το συναπάντημά του με την Ομόνοια ήταν στις 3 Δεκεμβρίου 2020, όταν – ως προπονητής του ΠΑΟΚ – αντιμετώπισε τους τριφυλλοφόρους για την προτελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League στο ΓΣΠ, έχοντας απέναντί του στον πάγκο τον νυν προπονητή των πρασίνων, Χένιγνκ Μπεργκ. Η Ομόνοια επικράτησε με 2-1 κι έθεσε οριστικά εκτός διεκδίκησης της πρόκρισης την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, η ήττα αυτή «πόνεσε» ακόμη περισσότερο τον Πάμπλο Γκαρσία, καθώς, όπως είχε δηλώσει τότε, ήθελαν τη νίκη για να την αφιερώσουν και στον αδικοχαμένο φίλο του ΠΑΟΚ, Νάσο Κωνσταντίνου. «Το είπαμε από την αρχή ότι αυτοί (σ.σ. παίκτες της Ομόνοιας) έχουν κίνητρο να παίξουν καλά. Πήγαν στραβά τα πράγματα, αλλά πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι. Πονάμε γιατί δεν κερδίσαμε και για τον Νάσο, που ήταν εδώ η οικογένειά του, αυτό πονάει πιο πολύ», είχε πει.

*Στα αγωνιστικά, εκτός επιλογών του Ουρουγουανού τεχνικού είναι οι Μαϊόλι, Μπαλντέ και Αμπάγκνα.