Ο Μέσι αποκάλυψε τι θέλει να κάνει όταν αποσυρθεί

Ο Αργεντίνος μάγος ήταν εκλεκτός καλεσμένος σε Business Forum στο Μαϊάμι, και, αποκάλυψε τι θα ήθελε να κάνει μόλις σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Από τη στιγμή που μετακόμισε στις ΗΠΑ για λογαριασμό της Ίντερ Μαϊάμι, ο Λιονέλ Μέσι έχει «εκτοξεύσει» τη δημοτικότητα του ποδοσφαίρου στη χώρα.

Ο Αργεντίνος μάγος, που οδηγεί την ομάδα του Χαβιέρ Μασεράνο στα Playoff του MLS, ήταν επίτιμος καλεσμένος σε Business Forum στο Μαϊάμι, και φυσικά δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων.

Φυσικά, ρωτήθηκε για την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2022, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως όταν κέρδισε το τρόπαιο, η χαρά που ένιωσε ήταν αντίστοιχη με εκείνη όταν γεννιόντουσαν τα παιδιά του, ενώ, για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, είπε πως έχει μεγάλες προσδοκίες.

«Όταν κερδίσαμε το Μουντιάλ, είχα το ίδιο συναίσθημα όπως όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου. Είναι ένα συναίσθημα δύσκολο να το περιγράψεις, τόσο ξεχωριστό και τεράστιο, που ό,τι κι αν πω γι’ αυτό θα είναι πάντα λίγο».

Μιλώντας για την καριέρα του, τόνισε πως φυσικά υπήρξαν δυσκολίες, όμως δεν το έβαλε κάτω και ακολουθούσε τα όνειρά του: «Είχα δύσκολες στιγμές, αλλά δεν αμφέβαλα ποτέ, δεν έκανα ποτέ πίσω, πάντα πήγαινα προς αυτό που ήθελα, τα όνειρά μου, και προχωρούσαμε μπροστά ως οικογένεια... Πάντα έλεγα ότι ο Θεός μου έδωσε ένα χάρισμα».

Τέλος, στην ίσως πιο ενδιαφέρουσα αποκάλυψη της βραδιάς, ο 38χρονος αστέρας εξήγησε πως μετά το ποδόσφαιρο θα ήθελε να ασχοληθεί με τον χώρο των επιχειρήσεων, καθώς τον ενδιαφέρει αρκετά και ήδη έχει κάνει κάποιες κινήσεις.

«Ο κόσμος των επιχειρήσεων είναι κάτι που με ενδιαφέρει, τον αγαπώ και θέλω να μαθαίνω και να συνεχίζω να μαθαίνω πολλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν ξέρω τίποτα. Τώρα ξεκινάω το ταξίδι μου σε αυτόν τον τομέα ως επιχειρηματίας».

