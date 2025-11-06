ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρίτη μεγαλύτερη κερδισμένη στο Champions League η Πάφος!

Η ιστορική νίκη της Πάφου επί της Βιγιαρεάλ, που ήταν η πρώτη της ιστορίας της στο Champions League, αύξησε κατακόρυφα τις πιθανότητες της ομάδας του Χουάν Κάρλος Καρσέδο να τερματίσει στην 24άδα και να προκριθεί στη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με την πλατφόρμα «Football Meets Data» που ειδικεύεται στη στατιστική πλευρά του ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, η παφιακή ομάδα είναι η τρίτη μεγαλύτερη κερδισμένη της 4ης αγωνιστικής του Champions League, σε ό,τι αφορά τη μεταβολή πιθανοτήτων τερματισμού στην πρώτη 24άδα.

Συγκεκριμένα οι πιθανότητές της αυξήθηκαν κατά 19,54%, πίσω μόνο από την αύξηση της Λεβερκούζεν (+24,10%) και της Μονακό (+21,89%).

Μάλιστα, η Βιγιαρεάλ, η οποία την... έπαθε από τους πρωταθλητές μας, είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη μείωση πιθανοτήτων (-26,33%)!

Στο σύνολο η Πάφος έχει 31% πιθανότητες για την 24άδα.

