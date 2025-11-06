Με καρέ αλλαγών η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Αμπερντίν

Με στόχο να κάνει το 3/3, να παραμείνει στην... κορυφή του Conference League και να κάνει αποφασιστικό βήμα για την οκτάδα που οδηγεί απευθείας στη φάση των 16, η ΑΕΚ υποδέχεται στην «Αρένα» τη σκωτσέζικη Αμπερντίν.

Με τέσσερις αλλαγές (τρεις εκ των οποίων στην άμυνα) παρατάσσει την ομάδα του ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ σε σχέση με το ντέρμπι με τον Απόλλωνα, καθώς έδωσε φανέλα βασικού στους Μιραμόν, Μιλίτσεβιτς, Ναλί, Σουάρεθ, οι οποίοι πήραν τις θέσεις των Ιωάννου, Σαμπορίτ, Ιζκιέρδο και Λέδες.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Μιραμόν, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Ναλί, Σουάρεθ, Πονς, Ροντέν, Ρούμπιο, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παρασκευάς, Δημητρίου, Ιωάννου, Ρομπέρζ, Λέδες, Ναούμ, Γερασίμου, Γκονζάλεθ, Ανγκιέλσκι.