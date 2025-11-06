Και επίσημα μέχρι το 2027 στον Παναθηναϊκό ο Σλούκας

Λίγες ημέρες μετά την γνωστοποίηση της συμφωνίας του Κώστα Σλούκα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την ανανέωση του συμβολαίου του, σήμερα έγινε και τυπικά γνωστό από την ΚΑΕ.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αρχηγό μας, Κώστα Σλούκα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της πράσινης ΚΑΕ.

Θυμίζουμε ότι αρχικά η είδηση είχε γίνει γνωστή από τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πριν από δύο ημέρες.

«Τώρα μπορούμε να πάμε να αράξουμε, υπογράψαμε τον Μήτογλου, τα βρήκαμε και με τον Σλούκα, τώρα μένει να πάρουμε και έναν ψηλό που έχουμε 12 και είναι όλοι τραυματίες και να κάτσουμε εδώ να δούμε τον ήλιο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στο προφίλ του στα social media.

