ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Και επίσημα μέχρι το 2027 στον Παναθηναϊκό ο Σλούκας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Και επίσημα μέχρι το 2027 στον Παναθηναϊκό ο Σλούκας

Λίγες ημέρες μετά την γνωστοποίηση της συμφωνίας του Κώστα Σλούκα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την ανανέωση του συμβολαίου του, σήμερα έγινε και τυπικά γνωστό από την ΚΑΕ.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αρχηγό μας, Κώστα Σλούκα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της πράσινης ΚΑΕ.

Θυμίζουμε ότι αρχικά η είδηση είχε γίνει γνωστή από τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πριν από δύο ημέρες.

«Τώρα μπορούμε να πάμε να αράξουμε, υπογράψαμε τον Μήτογλου, τα βρήκαμε και με τον Σλούκα, τώρα μένει να πάρουμε και έναν ψηλό που έχουμε 12 και είναι όλοι τραυματίες και να κάτσουμε εδώ να δούμε τον ήλιο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στο προφίλ του στα social media.

sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίσημα νέος προπονητής της Τζένοα ο Ντε Ρόσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι πέντε της ΑΕΛ που δεν παίζουν με Ένωση

ΑΕΛ

|

Category image

Στον πάγκο ο Ρομπέρζ

ΑΕΚ

|

Category image

Λούκασεν εσύ σούπερ σταρ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με καρέ αλλαγών η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Αμπερντίν

ΑΕΚ

|

Category image

Έντονο ενδιαφέρον από Αγγλία και Ιταλία για τον Μέινου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φλικ: «Αηδίες ότι θέλω να φύγω από την Μπαρτσελόνα!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τρίτη μεγαλύτερη κερδισμένη στο Champions League η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Μέσι αποκάλυψε τι θέλει να κάνει όταν αποσυρθεί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Και επίσημα μέχρι το 2027 στον Παναθηναϊκό ο Σλούκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

To έξτρα κίνητρο για Γκαρσία!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Χωρίς Νίκολιτς στον πάγκο η ΑΕΚ στο ματς με τον ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Οι «Σούπερ 6» της Αγγλίας μετατρέπουν το UCL σε... Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστροφές που ανεβάζουν ποιότητα τον Εθνικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Το μήνυμα του Παραολυμπιονίκη  που κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ, σε φιλανθρωπικό κολύμπι στην Κύπρο (ηχητικό)

Category image

Διαβαστε ακομη