Ρονάλντο: «Ο Μέσι δεν είναι καλύτερος από μένα, δεν θέλω να είμαι ταπεινός»

Ρονάλντο: «Ο Μέσι δεν είναι καλύτερος από μένα, δεν θέλω να είμαι ταπεινός»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έδωσε τη δική του απάντηση στο.... δίλημμα για τον τον κορυφαίο, ξεκαθαρίζοντας πως ο Μέσι δεν είναι ανώτερος από εκείνον.

Το δίλημμα Μέσι ή Ρονάλντο δίχασε την ποδοσφαιρική κοινότητα τα τελευταία 15 χρόνια, με τους δυο τους να μας χαρίζουν αξέχαστα γκολ, δυνατά ντέρμπι κι ένα δίπολο κυριαρχίας που δεν είχε εμφανιστεί ποτέ ξανά στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Στη δύση της καριέρας τους πλέον, αμφότεροι έχουν διαγράψει τη δική τους πορεία στο χρόνο και τον δικό τους μύθο στο λαοφιλέστερο άθλημα.

Για πολλούς το ερώτημα του κορυφαίου δεν έχει μεγάλη σημασία, όμως τί ισχύει για τους ίδιους τους πρωταγωνιστές; Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κλήθηκε να απαντήσει στο ποιος είναι ο καλύτερος και η απάντησή του δεν άφησε και πολλά στη φαντασία... Στο τρέιλερ της αποκαλυπτικής συνέντευξή του με τον Άγγλο δημοσιογράφο, Πιρς Μόργκαν, που θα κυκλοφορήσει ολόκληρη το μεσημέρι της Τρίτης (4/11), ο Πορτογάλος ξεκαθάρισε πως δεν συμφωνεί πως ο Μέσι είναι ανώτερος από εκείνον.

«Ο Γουέιν Ρούνεϊ ισχυρίζεται ότι δεν σε μισεί, αλλά εξακολουθεί να λέει ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από σένα» λέει στην αρχή ο Μόργκαν στο τρείλερ της συνέντευξης, με τον πρώην αστέρα των Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουνάιτεντ να απαντάει «κανένα πρόβλημα», προτού προσθέσει με έναν ευδιάκριτο εκνευρισμό: «Δεν συμφωνώ, δεν θέλω να είμαι ταπεινός».

Η εν λόγω στιχομυθία ήταν ενδεικτική για τα όσα θα αναλυθούν στη συνέντευξη που θα κυκλοφορήσει την Τρίτη, κατά την οποία ο Ρονάλντο θα μιλήσει παράλληλα για την πρόταση γάμου στην Χεορχίνα, για τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αδόκητο χαμό του Ζότα και την απουσία του από την κηδεία, τα σχόλια του Ρούνεϊ, την κατάσταση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και το χρονικό πλαίσιο γύρω από την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο.

ΔΙΕΘΝΗ

